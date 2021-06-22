Холерного вибриона в воде у побережья Ялты не обнаружено

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Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи об обнаружении в акватории Большой Ялты холерного вибриона.

Об этом он заявил сегодня во время заседания оперштаба по ликвидации последствий ЧС в республике.

«Я гарантирую, на эту минуту никакой заразы, никаких палочек нет», – заявил он.

Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская также подтвердила, что результат ранее отобранных в регионе проб воды – отрицательный. Но запрет на купание в Ялте сохраняется.

«Действительно в социальных сетях есть информация, что якобы в Ялте обнаружены холерные вибрионы. Нет, это не так. Управлением с первого дня увеличена кратность отбора проб морской воды. На сегодняшний день отобрано уже 38 проб. По тем, которые были отобраны ранее, 8 проб вышли с работы по срокам исполнения лабораторных исследований – они отрицательные, – рассказала она. – Никакого холерного вибриона в морской воде на сегодня нет, но вода грязная – купаться в ней нельзя».

Также Пеньковская сообщила, что совместно с минздравом республики отработали вопрос о проведении дополнительной иммунизации от гепатита «А» и дизентерии граждан, занятых в пищевой промышленности, общепите, торговле и детских оздоровительных учреждениях.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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