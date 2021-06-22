Голодные и очень злые: в Крыму растет численность комаров

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В этом году комаров, которые атакуют населенные пункты Крымского полуострова, стало гораздо больше. Рассчитывать на то, что вскоре численность кровососущих насекомых уменьшится, не стоит.

О причинах «нашествия» рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.

«В Симферопольском районе комары в этом году очень голодные и агрессивные. Мы уже все искусаны», — поделились с жители Перевального.

Больше всего кровососов в горнолесной местности и у водоемов. Специалисты считают, что всему виной изменение климата, а также уменьшение популяций мышей, ласточек и стрижей.

«Это связано с изменением климата, температура напрямую влияет на развитие комаров. Млекопитающие и птицы могли бы компенсировать повышение численности комаров своей охотой, но этого не происходит», — пояснил Сергей Иванов.

Наш собеседник подчеркнул, что увеличение числа комаров назвать нашествием пока нельзя. При этом с каждым годом, по его данным, их численность на полуострове будет расти. В среднем ежегодный прирост составит около 20%.

«Бывают и колебания — в какой-то год меньше, а в какой-то больше, так как есть очень много факторов, которые влияют на размножение комаров», — заключил ученый.

Чтобы защитить себя от встреч с комарами, нужно использовать репелленты. Важно правильно подобрать средство.

А вот уничтожать насекомых не стоит. Невзирая на дискомфорт, который они причиняют людям, они очень полезны для окружающей среды. Личинки комара очищают воду от органических загрязнений, а взрослые особи являются пищей для птиц и млекопитающих, напомнил Иванов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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