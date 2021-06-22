Где в Ялте сейчас перекрыты улицы: список

Металлические турникеты были установлены на улицах Руданского, Карла Маркса в районе гостиницы «Крым» и других.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Металлические турникеты были установлены по адресам улица Ломоносова на перекрестке с мостом, перекресток Гоголя и Володарского, перекресток Володарского с Архивной, перекресток Володарского с Севастопольской», — сообщили в пресс-службе.

Также в некоторых местах дорога была перекрыта постами ДПС. А именно в районе автовокзала по Киевской, перекрестка улиц Карла Маркса и Садовая, на улице Кирова и повороте на улицу Спендиарова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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