Потоп в Крыму
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Где в Ялте сейчас перекрыты улицы: список
Металлические турникеты были установлены на улицах Руданского, Карла Маркса в районе гостиницы «Крым» и других.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Металлические турникеты были установлены по адресам улица Ломоносова на перекрестке с мостом, перекресток Гоголя и Володарского, перекресток Володарского с Архивной, перекресток Володарского с Севастопольской», — сообщили в пресс-службе.
Также в некоторых местах дорога была перекрыта постами ДПС. А именно в районе автовокзала по Киевской, перекрестка улиц Карла Маркса и Садовая, на улице Кирова и повороте на улицу Спендиарова.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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