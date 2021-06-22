Эксперт рассказал о легализации биткойна в Крыму

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В начале года в России вступил в силу закон о цифровых активах. Новые правила легализовали криптовалюту, но запретили ее использование в России и, в частности, Крыму.

То есть копить биткойны вы, конечно, можете, но купить за них товар — нет.

СМИ поинтересовались у эксперта, когда криптовалюта в нашей стране станет полноценным платежным средством и станет ли вообще.

По словам кандидата технических наук, доцента кафедры компьютерной инженерии и моделирования Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского Юрия Сосновского, в России правовой режим биткоинов только обсуждается.

Поэтому о платежеспособности криптовалюты в нашей стране в ближайшем будущем говорить не стоит.

Вместе с тем вектор мировой экономики направлен на цифровизацию. Не исключено, что вскоре криптовалюты заменят привычные всем деньги и приобретут статус правовых, считает эксперт.

«Однако с одной поправкой: такая валюта должна быть у России своя и, естественно, легализованная Центробанком. Тогда криптобиржи станут контролируемы», — отметил наш собеседник.

Отметим, в июне 2021 года парламент Сальвадора принял закон, который придал биткоину официальный статус платежного средства.

Юрий Сосновский рассказал, что сегодня абсолютное большинство расчетов на рынке криптовалют являются противозаконными. Иными словами, большинство мировых преступных синдикатов хранят свои сбережения в цифровых активах, ими же и оплачивают сомнительные услуги.

«С помощью биткоинов могут покупать наркотики, заказывать убийства и совершать тому подобные нехорошие действия», — сказал наш собеседник.

К примеру, в этом году в Крыму задержали двух жителей Симферополя, которые оставляли «закладки» с наркотиками, за что получали «зарплату» в биткоинах.

В тексте использованы материалы: Форпост

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