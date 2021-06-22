Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте ● Центральные улицы Ялты обещают открыть для проезда вечером в среду ● Аксенов приказал расчистить затопленные города Крыма к понедельнику ● Холерного вибриона в воде у побережья Ялты не обнаружено ● Стало известно что уберегло садоводов Севастополя от превращения в Ялту
Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 54
Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 54 человек.
Об этом на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«По состоянию на сегодняшний момент, у нас обратились за медицинской помощью уже 54 человека пострадавших, по-прежнему остается 6 госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь – серьезных угроз для здоровья людей нет», – сообщила Павленко.
Погибшим числится один человек. Продолжаются поиски пропавшей женщины, которую унесло потоком воды.
Накануне было известно о 48 пострадавших, одном погибшем и одном пропавшем без вести.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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