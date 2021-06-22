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Потоп в Крыму

Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 54

21:58 вторник, 22 июня 2021
Ялта

Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 54 человек.

Об этом на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«По состоянию на сегодняшний момент, у нас обратились за медицинской помощью уже 54 человека пострадавших, по-прежнему остается 6 госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь – серьезных угроз для здоровья людей нет», – сообщила Павленко.

Погибшим числится один человек. Продолжаются поиски пропавшей женщины, которую унесло потоком воды.

Накануне было известно о 48 пострадавших, одном погибшем и одном пропавшем без вести.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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