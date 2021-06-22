Четверть крыш многоквартирных домов Ялты требуют ремонта после потопа

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Четверть крыш в многоквартирных домах в Ялте требуют ремонта после потопа.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

«Сейчас идет работа по оценке ущерба, который нанесен многоквартирным домам. Мы уже понимаем, что из 152 таких домов 38 крыш требуют капитального ремонта. Количество индивидуальных домов и людей пострадавших мы сможем сказать только после того, как мы справимся в прямом смысле со стихией», – сообщила Павленко.

Глава ялтинской администрации также сообщила, что удалось справиться с потоком воды в Кореизе. В поселке подтоплено более 80 частных домов. «Проблема в Кореизе, проблема с водой, которая там шла, она уже решена. Мы приступили к восстановлению улиц и оценке возможности дальнейшей эксплуатации более 80 индивидуальных жилых домов, которые три дня находились буквально в воде», – пояснила она.

Ранее Павленко сообщила, что последствия наводнения в Ялте усугублены незаконным строительством в руслах рек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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