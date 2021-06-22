Больше 6 тысяч севастопольцев стали невыездными

С начала 2021 года в Севастополе более 6 тысяч должников ограничено в праве выезда за пределы Российской Федерации, сообщает пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов.

Как напоминают в ведомстве, ограничение права выезда за пределы страны широко используется судебными приставами-исполнителями и дает положительные результаты. В Севастополе нередки случаи, когда должники после вынесения постановления об ограничении права на выезд находят средства для погашения своих долгов.

«С начала 2021 года судебными приставами-исполнителями ограничено в праве выезда за пределы РФ 6332 должника, общая сумма задолженности которых составляет 1,3 млрд. руб. В результате применения данной меры 582 должника уже погасили задолженность на сумму 79,8 млн. рублей», – сообщил руководитель Управления ФССП России по Севастополю Александр Мосеенков.

Ограничение права выезда должников применяется, когда исчерпаны другие законные методы воздействия на должников, злостно уклоняющихся от погашения задолженности. Главная цель такой меры – обеспечить безусловное исполнение судебных решений, подчеркивают в ФССП. Среди «других» методов – конфискация известного имущества должника.

Ранее судебные приставы прямо на стоянке возле торгового центра «Муссон» изъяли автомобиль должника, имущество которого было арестовано на сумму в 452 миллиона рублей. Задолженность гражданина, как отмечалось, возникла по судебному решению в связи с разделом совместно нажитого имущества между супругами.

Отметим, однако, что в любых правилах бывают исключения. Так, глава Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев, ставший известным всей стране по итогам многолетней борьбы за право ношения кортика, сумел отправиться в паломничество «обойдя» ФССП.

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