Арестованного в Севастополе мужчину по подозрению в госизмене этапировали в Москву

Гражданин России Евгений Петрушин, обвиняемый ФСБ в передаче украинской разведке данных о Черноморском флоте России, доставлен из Крыма в Москву, а его арест продлен на три месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районный Лефортовский суд Москвы.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 15 июня 2021года в отношении Петрушина Евгения Вадимовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена), продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября 2021 года», – сообщили агентству в понедельник в суде.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 20 лет колонии. В суде уточнили, что Петрушин был арестован 21 апреля в Ленинском районном суде Севастополя.

В ФСБ 22 апреля сообщили, что в Севастополе задержан гражданин, который «передавал украинской военной разведке секретные сведения о Черноморском флоте России». По данным ведомства, задержанный – россиянин, возбуждено дело по статье о госизмене. Позже стало известно, что суд в Севастополе вынес решение об его аресте.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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