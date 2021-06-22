Потоп в Крыму
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Аксенов приказал расчистить затопленные города Крыма к понедельнику
В понедельник на территории пострадавших от стихии городов и населенных пунктов Крыма должны быть завершены работы по расчистке улиц.
Такую задачу в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РК во вторник проставил глава региона Сергей Аксенов.
«Крайний срок к утру понедельника должны быть разобраны все завалы, а также проведена откачка воды из подтопленных домов и подвалов», - заявил Аксенов и добавил, что задача поставлена с учетом имеющихся технических и человеческих ресурсов. После этого будет необходимо переходить ко второй фазе – ремонтным работам, добавил он.
По предварительным оценкам, только в Ялте на капитальный ремонт или реконструкцию потребуется провести на 117 улицах.
Кроме того, в зоне подтопления все еще остаются жилые дома и социальные объекты: на территории Керчи это семь детских садов и пять школ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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