Аксенов приказал расчистить затопленные города Крыма к понедельнику

В понедельник на территории пострадавших от стихии городов и населенных пунктов Крыма должны быть завершены работы по расчистке улиц.

Такую задачу в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РК во вторник проставил глава региона Сергей Аксенов.

«Крайний срок к утру понедельника должны быть разобраны все завалы, а также проведена откачка воды из подтопленных домов и подвалов», - заявил Аксенов и добавил, что задача поставлена с учетом имеющихся технических и человеческих ресурсов. После этого будет необходимо переходить ко второй фазе – ремонтным работам, добавил он.

По предварительным оценкам, только в Ялте на капитальный ремонт или реконструкцию потребуется провести на 117 улицах.

Кроме того, в зоне подтопления все еще остаются жилые дома и социальные объекты: на территории Керчи это семь детских садов и пять школ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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