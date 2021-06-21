Ялта закрыла детсады

Ялта приостановила работу детских садов.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Мы сейчас проводим отбор проб по всем детским садикам, проводим все необходимые дезинфицирующие мероприятия, приводим в порядок территорию 18 садиков. Поэтому на этой неделе детские сады будут закрыты», – заявила Павленко.

Она добавила, что в городе работает специальная комиссия по подготовке объектов к реконструкции после нанесенного стихией ущерба инфраструктуре города.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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