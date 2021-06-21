Потоп в Крыму
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Ялта закрыла детсады
Ялта приостановила работу детских садов.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Мы сейчас проводим отбор проб по всем детским садикам, проводим все необходимые дезинфицирующие мероприятия, приводим в порядок территорию 18 садиков. Поэтому на этой неделе детские сады будут закрыты», – заявила Павленко.
Она добавила, что в городе работает специальная комиссия по подготовке объектов к реконструкции после нанесенного стихией ущерба инфраструктуре города.
По оперативным данным, в больницы после ялтинского наводнения обратились 43 пострадавших, 6 человек госпитализированы.
Ранее сегодня на портале правительства республики было опубликовано постановление о выделении 161 млн рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий потопа в нескольких муниципалитетах республики.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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