Высокопоставленный экс-чиновник попытается выжить в Крыму на 170 рублей

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Бывший глава Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов решил провести социальный эксперимент, после того как узнал сколько региональный Минпром предлагает крымчанам тратить на еду.

Об этом Спиридонов сообщил на своей странице в Facebook.

По данным Министерства промышленной политики республики, в мае индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 100,8%.

При этом стоимость минимального набора продуктов питания в регионе из расчета на одного человека составила 5105,71 рублей. Это немного ниже, чем в Краснодарском крае — 5136,69 рублей и в Севастополе — 5151,13 рублей.

Цифры смутили Спиридонова, и он пообещал, что если его пост в социальной сети соберет минимум 150 лайков, то он проведет социальный эксперимент, чтобы выяснить, как такое питание отразится на его общем состоянии. Также экспериментатор обещал сдать общий анализ крови перед началом опыта.

«Без малого 5000 рублей в месяц на еду. 170 рублей в день… Мне не столько интересно, смогу ли я пропитаться на 170 рублей в день, сколько любопытно знать, на сколько я похудею за этот месяц. И насколько обогатиться на почве голода моя обсценная лексика», — написал экс-чиновник.

Спиридонов уже подтвердил, что эксперименту быть, и он вскоре стартует. Транслировать опыт экс-чиновник будет в социальной сети. Судя по комментариям, многим интересна такая безрассудная затея, так что эфиры явно будут пользоваться спросом.

В тексте использованы материалы: Форпост

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