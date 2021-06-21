В Ялте не могут восстановить водоснабжение

фото © Новости Крыма

Обвалы и засоры, вызванные дождями и паводками в районе тоннеля, ведущего в Ялту воду из Счастливенского и Загорского водохранилищ, не дают городским службам восстановить централизованное водоснабжение в городе.

Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.

«Вы знаете, наши основные источники находятся в горах, семикилометровый тоннель ведет в Ялту. К сожалению, там происходят обвалы и постоянные засорения. Мы расчистили (завал – ред.) камней и ила более пяти метров высотой, добрались до тоннеля, но видим, что там есть множественные прорывы, - пояснила Павленко. – Поэтому сейчас мы используем для водоснабжения города и поселков дополнительные наши источники, водопады и озера».

На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. В данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий наводнений в городах, правительственные комиссии приступили к сбору информации о причиненном ущербе. Из резервного фонда региона уже выделен первый транш в размере более 161 миллиона рублей на ликвидацию последствий наводнения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Чернореченское водохранилище наполнилось почти на 60 процентов. Чернореченское водохранилище – основной источник воды для Севастополя – наполнилось почти на 60%: сейчас объем воды в нем достиг 37 млн кубометров.

Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода. В районе Васильевки в Ялте продолжает прибывать вода, некоторые дома полностью ушли под воду, еще ряд могут также оказаться в зоне затопления.

Непогода погубила в Севастополе около 40 деревьев. Четыре десятка деревьев не пережили бушевавшую в Севастополе непогоду.

В Симферополе решили строить новую систему ливневок. Власти Симферополя планируют отремонтировать систему ливневой канализации и построить новые сети, чтобы не допустить подтоплений в городе в случае аномальных дождей.