Потоп в Крыму
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В Ялте не могут восстановить водоснабжение
фото © Новости Крыма
Обвалы и засоры, вызванные дождями и паводками в районе тоннеля, ведущего в Ялту воду из Счастливенского и Загорского водохранилищ, не дают городским службам восстановить централизованное водоснабжение в городе.
Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.
«Вы знаете, наши основные источники находятся в горах, семикилометровый тоннель ведет в Ялту. К сожалению, там происходят обвалы и постоянные засорения. Мы расчистили (завал – ред.) камней и ила более пяти метров высотой, добрались до тоннеля, но видим, что там есть множественные прорывы, - пояснила Павленко. – Поэтому сейчас мы используем для водоснабжения города и поселков дополнительные наши источники, водопады и озера».
На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. В данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий наводнений в городах, правительственные комиссии приступили к сбору информации о причиненном ущербе. Из резервного фонда региона уже выделен первый транш в размере более 161 миллиона рублей на ликвидацию последствий наводнения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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