В Симферополе решили строить новую систему ливневок

Власти Симферополя планируют отремонтировать систему ливневой канализации и построить новые сети, чтобы не допустить подтоплений в городе в случае аномальных дождей.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на главу администрации Симферополя Валентина Демидова.

«Вопрос строительства и ремонта действующей системы ливневой канализации более чем актуален. Всего в городе порядка 37 километров сетей ливневой канализации. С учетом количества осадков, особенно, когда в течение суток выпадает практически месячная норма, ливневая канализация не справляется», - отметил мэр.

Он добавил, что разработано технико-экономическое обоснование по строительству новых сетей, реконструкции старых и созданию локальных очистных сооружений:

«Объемы средств на подобное строительство требуются колоссальные. Примерно 2 миллиарда надо потратить только на проектирование и порядка 28 миллиардов - на строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации».

По словам Демидова, специально созданная рабочая группа определяет масштабы необходимых работ , после чего власти крымской столицы инициируют дальнейшее рассмотрение вопроса на республиканском или федеральном уровне.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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