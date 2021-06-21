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Потоп в Крыму

В Симферополе решили строить новую систему ливневок

10:17 понедельник, 21 июня 2021
Симферополь

Власти Симферополя планируют отремонтировать систему ливневой канализации и построить новые сети, чтобы не допустить подтоплений в городе в случае аномальных дождей.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на главу администрации Симферополя Валентина Демидова.

«Вопрос строительства и ремонта действующей системы ливневой канализации более чем актуален. Всего в городе порядка 37 километров сетей ливневой канализации. С учетом количества осадков, особенно, когда в течение суток выпадает практически месячная норма, ливневая канализация не справляется», - отметил мэр.

Он добавил, что разработано технико-экономическое обоснование по строительству новых сетей, реконструкции старых и созданию локальных очистных сооружений:

«Объемы средств на подобное строительство требуются колоссальные. Примерно 2 миллиарда надо потратить только на проектирование и порядка 28 миллиардов - на строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации».

По словам Демидова, специально созданная рабочая группа определяет масштабы необходимых работ , после чего власти крымской столицы инициируют дальнейшее рассмотрение вопроса на республиканском или федеральном уровне.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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