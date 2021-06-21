Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Керчи установят башни освещения, чтобы «избежать фактов мародерства» ● «История крымских потопов»: когда и где в Крыму были большие наводнения ● Пропавший после наводнения в Ялте мужчина найден живым ● Энергетики предупредили жителей Ялты о возможных отключениях света ● В Большой Ялте новая схема движения автобусов, часть рейсов отменены
В Симферополе решили строить новую систему ливневок
Власти Симферополя планируют отремонтировать систему ливневой канализации и построить новые сети, чтобы не допустить подтоплений в городе в случае аномальных дождей.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на главу администрации Симферополя Валентина Демидова.
«Вопрос строительства и ремонта действующей системы ливневой канализации более чем актуален. Всего в городе порядка 37 километров сетей ливневой канализации. С учетом количества осадков, особенно, когда в течение суток выпадает практически месячная норма, ливневая канализация не справляется», - отметил мэр.
Он добавил, что разработано технико-экономическое обоснование по строительству новых сетей, реконструкции старых и созданию локальных очистных сооружений:
«Объемы средств на подобное строительство требуются колоссальные. Примерно 2 миллиарда надо потратить только на проектирование и порядка 28 миллиардов - на строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации».
По словам Демидова, специально созданная рабочая группа определяет масштабы необходимых работ , после чего власти крымской столицы инициируют дальнейшее рассмотрение вопроса на республиканском или федеральном уровне.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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