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Потоп в Крыму

В Севастополе потоп заблокировал дорогу к детскому лагерю «Горный»

17:51 понедельник, 21 июня 2021
Севастополь
В Севастополе потоп заблокировал дорогу к детскому лагерю «Горный»

фото © Пресс-служба правительства Севастополя

Сильные дожди подтопили дорогу в районе села Колхозного, ведущую к детскому лагерю «Горный» под Севастополем, из-за этого возникли проблемы с вывозом детей после окончания смены.

После того, как вода уйдет с дороги, всех детей вывезут в город централизовано, сообщили в пресс-службе правительства города.

В данный момент на пострадавшей от воды дороге выставлен дежурный пост и группа МЧС. Как пояснил проинспектировавший дорогу вице-губернатор Игорь Михеев, вывоз детей запланирован в районе 13 – 14 часов в понедельник. Смену централизованно доставят в город ко Дворцу культуры рыбаков.

Тем не менее, режим ограничения движения на дороге будет действовать до тех пор, пока специалисты не отремонтируют провал в дорожном полотне.

«Заезд в лагерь «Горный» на вторую смену запланирован на четверг, 24 июня. Мы рассчитываем, что к этому моменту все недостатки будут устранены и будет обеспечен беспрепятственный и, самое главное, безопасный заезд детей на следующую смену, и работа начнется в бесперебойном режиме», - отметил Игорь Михеев.

Сам лагерь от дождей не пострадал, отметили власти Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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