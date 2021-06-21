Власть
В Севастополе могут ограничить движение самокатов в центре и в парках
В Севастополе намерены ограничить скоростной режим электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также полностью запретить перемещаться на них в некоторых местах.
Соответствующая информация опубликована на странице департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города «ВКонтакте».
В пресс-службе ведомства сообщили, что замечания и предложения от горожан будут приниматься в течение недели, после чего документ уйдет в работу.
«На протяжении недели мы будем собирать мнения людей, их замечания и предложения, после чего передаем информацию в департамент потребительского рынка, и они уже будут рассматривать нормативы, как это все будет реализовано. Появится ли документ до конца июня, сказать сейчас нельзя», – пояснили в департаменте.
В опубликованной в соцсети схеме отмечается, что в большей части города скорость намерены ограничить 25 км/ч. Лимит в 15 км/ч могут ввести в центре Севастополя, обширном районе Балаклавы с ее набережными, а также в парке «Учкуевка» и парке Победы.
Полностью запретить движение СИМ намерены на тех улицах, где нет тротуаров, отсутствуют пешеходные и велосипедные дорожки, а также на автомобильных дорогах.
В комментариях к публикации ведомства мнения пользователей разделились. Одни посчитали недостаточным количество парков, в которых могут вести ограничения, предлагая запретить движение самокатов во всех парковых зонах города. Другие удивлялись, как могут водиться какие-то запреты, если определения СИМ и их статус до сих пор не приняты на законодательном уровне, как и соответствующие изменения в ПДД РФ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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