В Керчи установят башни освещения, чтобы «избежать фактов мародерства»

В Керчи восстанавливают энергоснабжение после подтопления, четыре башни освещения будут установлены на улицах Жени Дудник и Комарова, чтобы «избежать фактов мародерства», заявил глава администрации города Сергей Бороздин.

По его словам, в ликвидации последствий стихии работали военные, спасатели и представители «самообороны».

«Военнослужащие Минобороны вычистили 70 домов, завтра на 9 утра 43 двора – в работу. Всем, кому помощь была не оказана, помогут. Из 59 затопленных подвалов МКД 24 откачены, убрали 36 деревьев (всего с 17 июня – 169), вывезено 192 кубометра мусора, убрано 14 км дорог. Уличное освещение включено практически везде. 4 башни освещения будут установлены на улице Жени Дудник и на Комарова, дабы избежать фактов мародерства. После очистки затопленных улиц производится их дезобработка. За сегодняшний день обработано 8 км дорог. Также после откачки воды и просушки подвалов проводится их дезобработка», – сообщил он.

По словам Бороздина, принято более 400 заявок на возмещение ущерба. Периодически могут быть отключения электроэнергии в связи с ремонтными работами.

Ранее власти Керчи отчитались о работах по ликвидации последствий потопа.

Откачка воды из керченской горбольницы №1 продолжается. Работает комиссия по оценке понесенного ущерба.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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