Потоп в Крыму
Развитие сюжета: «История крымских потопов»: когда и где в Крыму были большие наводнения ● Пропавший после наводнения в Ялте мужчина найден живым ● Энергетики предупредили жителей Ялты о возможных отключениях света ● В Большой Ялте новая схема движения автобусов, часть рейсов отменены ● В Водоканале ЮБК прокомментировали введение графиков подачи воды
В Керчи установят башни освещения, чтобы «избежать фактов мародерства»
В Керчи восстанавливают энергоснабжение после подтопления, четыре башни освещения будут установлены на улицах Жени Дудник и Комарова, чтобы «избежать фактов мародерства», заявил глава администрации города Сергей Бороздин.
По его словам, в ликвидации последствий стихии работали военные, спасатели и представители «самообороны».
«Военнослужащие Минобороны вычистили 70 домов, завтра на 9 утра 43 двора – в работу. Всем, кому помощь была не оказана, помогут. Из 59 затопленных подвалов МКД 24 откачены, убрали 36 деревьев (всего с 17 июня – 169), вывезено 192 кубометра мусора, убрано 14 км дорог. Уличное освещение включено практически везде. 4 башни освещения будут установлены на улице Жени Дудник и на Комарова, дабы избежать фактов мародерства. После очистки затопленных улиц производится их дезобработка. За сегодняшний день обработано 8 км дорог. Также после откачки воды и просушки подвалов проводится их дезобработка», – сообщил он.
По словам Бороздина, принято более 400 заявок на возмещение ущерба. Периодически могут быть отключения электроэнергии в связи с ремонтными работами.
Ранее власти Керчи отчитались о работах по ликвидации последствий потопа.
Откачка воды из керченской горбольницы №1 продолжается. Работает комиссия по оценке понесенного ущерба.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Энергетики предупредили жителей Ялты о возможных отключениях света. Отключения электроэнергии могут произойти в некоторых районах Ялты.
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