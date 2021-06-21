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Происшествия

В Керчи полицейские задержали подозреваемого в серии краж

13:11 понедельник, 21 июня 2021
Керчь

В дежурную часть МВД Керчи с интервалом в несколько минут обратились две местные жительницы, заявившие о кражах.

70-летняя керчанка сообщила, что неизвестные путем свободного доступа похитили из ее дома ювелирные украшения, денежные средства и имущество на общую сумму около 200 000 рублей. У 68-летней жительницы Керчи из дома похитили золотые украшения общей стоимостью 60000 рублей. Как выяснилось, обе заявительницы проживают в соседних домах.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанным адресам для установления обстоятельств произошедшего. Опросив заявительниц, правоохранители выяснили, что у каждой из них некий мужчина проводил ремонтные работы, имея возможность беспрепятственно передвигаться по их домам.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении краж. Им оказался 40-летний житель Ленинского района. В ходе обыска по месту проживания злоумышленника правоохранителями была установлена и изъята часть украденного. Остальное похищенное имущество злоумышленник сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Установлено, что кражи мужчина совершал несколько раз в течение длительного времени, пока производил строительные работы в домах потерпевших. Следственным отделом Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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