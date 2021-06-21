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Власть

Упорядочить хаос: что власти Симферополя сделают с прокатом самокатов

09:38 понедельник, 21 июня 2021
Симферополь
Упорядочить хаос: что власти Симферополя сделают с прокатом самокатов

фото © www.bbc.com

В Симферополе хотят упорядочить работу проката электросамокатов, при этом идеи запретить этот вид транспорта – нет.

Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов.

«Надо упорядочить ситуацию. К сожалению, на законодательном уровне вопрос урегулирован достаточно плохо. Я поставил задачу: заинтересованные службы и курирующий заместитель прорабатывают субъектовые нормативы. Важно, чтобы это работало официально, поскольку это даст средства в бюджет, будет возможность контроля. Сейчас технические возможности позволяют ограничивать скорость и места, где они курсируют. Я планирую встретиться с представителями проката, чтобы они поделились своим взглядом на ситуацию», - рассказал он.

Глава города отметил, что сам пробовал кататься на самокатах и сделал вывод, что инфраструктура города пока не готова для этого вида транспорта.

«Безусловно, есть положительные моменты, есть отрицательные. Наша инфраструктура не готова к таким транспортным средствам. У нас нет велодорожек, по дорогам ездить опасно, но есть общественные пространства, где это приемлемо», - отметил Демидов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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