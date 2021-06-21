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Потоп в Крыму

Специалисты исследуют почву в Ялте на содержание вредных веществ

18:45 понедельник, 21 июня 2021
Ялта

Завтра к концу дня планируют получить результаты содержания грунта в Кореизе, который покажет уровень загрязненности вредными веществами из-за подтопления.

Сегодня был определен опытный участок, и пробы почвы взяты на исследование.

«Мы определили место, где наиболее видно скопление всех отходов, которые прилетели сюда. На пробоотборном участке мы отбираем не менее пяти точечных проб, — рассказал Александр Ларин — руководитель ГАУ РК «Центр лабораторного анализа и технических измерений». — Мы проведем исследование на содержание как минимум – нефтепродуктов, тяжелых металлов, а также других веществ, которые могут находиться в данных пробах. Цель этих измерений заключается в том, чтобы выявить наличие превышения содержания этих веществ в почве».

По его словам, с гор вряд ли могли попасть в почву вредные вещества, а вот с населенных пунктов, через которых прошел поток воды, «могло вымыть, что угодно: и нефтепродукты, и химические вещества, которые использовались для защиты растений».

«Измерений у нас много, лаборатория имеет много аккредитованных показателей для определения разных веществ. Так что, как минимум, 12-14 показателей по содержанию химических веществ в почве мы определим», — подчеркнул Александр Ларин.

Он пояснил, что для проведения анализа почву высушат, измельчат, затем с помощью специальных растворов определят ее содержание. Результат планирую получить уже завтра к концу дня.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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