Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода ● Непогода погубила в Севастополе около 40 деревьев ● В Симферополе решили строить новую систему ливневок ● В Керчи установят башни освещения, чтобы «избежать фактов мародерства» ● «История крымских потопов»: когда и где в Крыму были большие наводнения
Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение
С вечера 21 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
«Вечером 21 июня и в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
В ведомстве предупреждают о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями.
Стоит воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 20 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 20 июня.
Следующая неделя в Крыму пройдет без погодных потрясений. На следующую неделю Крым ждет благоприятный прогноз погоды.
На Крым надвигаются новые ливни. Сегодня вечером в Крыму вновь ожидается ухудшение погодных условий.
МЧС продлило штормовое предупреждение о ливнях в Крыму до середины воскресенья. МЧС продлило штормовое предупреждение о сильных дождях и граде в Крыму до середины дня 20 июня.
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