Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение

С вечера 21 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

«Вечером 21 июня и в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями.

Стоит воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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