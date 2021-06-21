Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +29
море +19

Потоп в Крыму

Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение

13:37 понедельник, 21 июня 2021

С вечера 21 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

«Вечером 21 июня и в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями.

Стоит воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 20 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 20 июня.

Следующая неделя в Крыму пройдет без погодных потрясений. На следующую неделю Крым ждет благоприятный прогноз погоды.

На Крым надвигаются новые ливни. Сегодня вечером в Крыму вновь ожидается ухудшение погодных условий.

МЧС продлило штормовое предупреждение о ливнях в Крыму до середины воскресенья. МЧС продлило штормовое предупреждение о сильных дождях и граде в Крыму до середины дня 20 июня.

Потоп в Крыму
Потоки воды смыли построенные на русле реки самострои в ялтинском Кореизе

Потоки воды смыли построенные на русле реки самострои в ялтинском Кореизе

Сильные потоки воды смысли самострои украинских времен, построенные прямо на русле реки в Кореизе, входящем в Ялтинский городской округ.

Потоп в Крыму
Отдыхающих не отпугивает угроза заразиться холерой в ялтинском море

Отдыхающих не отпугивает угроза заразиться холерой в ялтинском море

Отдыхающие игнорируют действующий на территории Ялты запрет купаться в море.

Потоп в Крыму
Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода

Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода

В районе Васильевки в Ялте продолжает прибывать вода, некоторые дома полностью ушли под воду, еще ряд могут также оказаться в зоне затопления.

Общество
Какой сегодня праздник 21 июня

Какой сегодня праздник 21 июня фото

Сегодня, 21 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации