Происшествия
Смертельное ДТП на западе Крыма: водитель погиб, еще двое в больнице
В Черноморском районе Крыма в результате столкновения двух иномарок один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщают в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Авария произошла на дороге Черноморское-Евпатория. По информации ведомства, 28-водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia К5.
«В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen был смертельно травмирован, его пассажир, а также 38-летний водитель второго автомобиля получили телесные повреждения. Они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи», - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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