Потоп в Крыму
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Шойгу перебрасывает в Крым военные группировки
фото © Новости Крыма
Минобороны России по поручению президента Владимира Путина увеличит число военных, которых дополнительно направят в Крым для помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщили в военном ведомстве.
«Для оказания помощи населению полуострова от Минобороны России задействованы около 21 тысячи человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники, - отметили в МО. – Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах».
Помимо расчистки завалов и накоплений грунта после схода селей, военные помогают подвозить питьевую воду в населенные пункты, перевозить вещи людей, а также стройматериалы и товары первой необходимости. Кроме того, по просьбе местных властей, в поселках Большой Ялты развернуты полевые кухни и созданы мобильные пункты питания.
«Военнослужащие помогают в очистке домовладений, перевозке личных вещей жителей, осуществляют сбор и вывоз намытого грунта, эвакуацию транспортных средств с пострадавших улиц, подвоз питьевой воды и предметов первой необходимости», - перечислили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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