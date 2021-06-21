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Потоп в Крыму

Шойгу перебрасывает в Крым военные группировки

17:07 понедельник, 21 июня 2021
Шойгу перебрасывает в Крым военные группировки

фото © Новости Крыма

Минобороны России по поручению президента Владимира Путина увеличит число военных, которых дополнительно направят в Крым для помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Для оказания помощи населению полуострова от Минобороны России задействованы около 21 тысячи человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники, - отметили в МО. – Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах».

Помимо расчистки завалов и накоплений грунта после схода селей, военные помогают подвозить питьевую воду в населенные пункты, перевозить вещи людей, а также стройматериалы и товары первой необходимости. Кроме того, по просьбе местных властей, в поселках Большой Ялты развернуты полевые кухни и созданы мобильные пункты питания.

«Военнослужащие помогают в очистке домовладений, перевозке личных вещей жителей, осуществляют сбор и вывоз намытого грунта, эвакуацию транспортных средств с пострадавших улиц, подвоз питьевой воды и предметов первой необходимости», - перечислили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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