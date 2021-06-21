Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +26
море +19

Потоп в Крыму

Роспотребнадзор закрыл пляжи в подтопленных районах Крыма

16:24 понедельник, 21 июня 2021
Роспотребнадзор закрыл пляжи в подтопленных районах Крыма

фото © Новости Крыма

В Роспотребнадзоре приняли решение закрыть крымские пляжи в районах, пострадавших от наводнений.

«В связи с ухудшением качества морской воды, межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», - говорится в сообщении ведомства.

Закрытие пляжей также аргументировали профилактикой острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А и дизентерии среди населения.

Время, на которое будет ограничено посещение пляжных территорий, не уточняется.По указанию руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций.

«Организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Проводится контроль условий проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Усилен контроль обеспечения населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой из поверхностных и подземных источников. Каждые два часа проводится лабораторный контроль качества питьевой воды», - добавили в Роспотребнадзоре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода. В районе Васильевки в Ялте продолжает прибывать вода, некоторые дома полностью ушли под воду, еще ряд могут также оказаться в зоне затопления.

Непогода погубила в Севастополе около 40 деревьев. Четыре десятка деревьев не пережили бушевавшую в Севастополе непогоду.

В Симферополе решили строить новую систему ливневок. Власти Симферополя планируют отремонтировать систему ливневой канализации и построить новые сети, чтобы не допустить подтоплений в городе в случае аномальных дождей.

Упорядочить хаос: что власти Симферополя сделают с прокатом самокатов. В Симферополе хотят упорядочить работу проката электросамокатов, при этом идеи запретить этот вид транспорта – нет.

Коронавирус в Крыму
Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор

Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор

Руководство детского центра «Артек» в Крыму сообщает, что из-за выявленного коронавируса у 12 детей в лагере, в обсерватор изолировали еще 60 школьников и 12 вожатых.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Потоп в Крыму
Шойгу перебрасывает в Крым военные группировки

Шойгу перебрасывает в Крым военные группировки

Минобороны России по поручению президента Владимира Путина увеличит число военных, которых дополнительно направят в Крым для помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Потоп в Крыму
Роспотребнадзор закрыл пляжи в подтопленных районах Крыма

Роспотребнадзор закрыл пляжи в подтопленных районах Крыма

В Роспотребнадзоре приняли решение закрыть крымские пляжи в районах, пострадавших от наводнений.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации