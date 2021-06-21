Потоп в Крыму
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Роспотребнадзор закрыл пляжи в подтопленных районах Крыма
фото © Новости Крыма
В Роспотребнадзоре приняли решение закрыть крымские пляжи в районах, пострадавших от наводнений.
«В связи с ухудшением качества морской воды, межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», - говорится в сообщении ведомства.
Закрытие пляжей также аргументировали профилактикой острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А и дизентерии среди населения.
Время, на которое будет ограничено посещение пляжных территорий, не уточняется.По указанию руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций.
«Организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Проводится контроль условий проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Усилен контроль обеспечения населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой из поверхностных и подземных источников. Каждые два часа проводится лабораторный контроль качества питьевой воды», - добавили в Роспотребнадзоре.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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