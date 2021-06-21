Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Энергетики предупредили жителей Ялты о возможных отключениях света ● В Большой Ялте новая схема движения автобусов, часть рейсов отменены ● В Водоканале ЮБК прокомментировали введение графиков подачи воды ● Водопровод в Ялте практически полностью забит песком ● Число травмированных в Ялте после потопа возросло до 40, двое пропали
Пропавший после наводнения в Ялте мужчина найден живым
Мужчина, числившийся пропавшим после потопа в Ялте, нашелся живым, поиски женщины продолжаются, сообщили в пресс-службе администрации города.
По обновленным данным властей от стихии пострадали 43 человека, в основном у всех легкие травмы, один мужчина погиб, одна женщина числится пропавшей без вести, шестеро находятся в больнице.
«Один из числившихся пропавшими без вести нашелся живым. Это мужчина, он сам явился. Поиски женщины продолжаются», - сказали в пресс-службе.
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Чем опасно купание в Черном и Азовском морях. Низкая температура воды у побережья Крыма может стать причиной несчастных случаев с купальщиками.
Водолазы начали обследование акватории Крыма к курортному сезону. Спасатели-водолазы приступили к ежегодному обследованию акватории полуострова перед началом курортного сезона.
Ушел под воду: в Севастополе полицейский и прохожие спасли тонущего мужчину. В Севастополе произошло ЧП в районе Артбухты.
С плато Демерджи в Крыму сняли двух москвичей. Крымским спасателям пришлось оказывать помощь двум туристам из Москвы, которые заблудились в горах под Алуштой, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое
Медики выявили заражение COVID-19 у 12 детей, находившихся в международном детском центре «Артек», сообщил директор «Артека» Константин Федоренко в эфире телеканала «Россия-24».
Какой сегодня праздник 21 июня фото
Сегодня, 21 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
«История крымских потопов»: когда и где в Крыму были большие наводнения
Для Крымского полуострова такие «тропические» ливни вовсе не в диковинку. Например, в центральной части Крыма, в Белогорском районе в 2006 году было наводнение, которое обернулось трагедией.
Подача питьевой воды в Ялте откладывается до полуночи
Подача питьевой воды в дома Ялтинского городского округа откладывается до полуночи.
вчера
В Ялте выросло количество пропавших без вести
22 часа назад
Стало известно сколько автомобилей утонули в Крыму
16 часов назад
В «Артеке» массовое заражение коронавирусом у детей
17 часов назад
В Крыму снова растет число новых заражений
За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции.