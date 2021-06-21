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Потоп в Крыму

Пропавший после наводнения в Ялте мужчина найден живым

07:22 понедельник, 21 июня 2021
Ялта

Мужчина, числившийся пропавшим после потопа в Ялте, нашелся живым, поиски женщины продолжаются, сообщили в пресс-службе администрации города.

По обновленным данным властей от стихии пострадали 43 человека, в основном у всех легкие травмы, один мужчина погиб, одна женщина числится пропавшей без вести, шестеро находятся в больнице.

«Один из числившихся пропавшими без вести нашелся живым. Это мужчина, он сам явился. Поиски женщины продолжаются», - сказали в пресс-службе.

Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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