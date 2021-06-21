Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +26
море +19

Происшествия

Пропавшего 30-летнего симферопольца нашли погибшим

17:08 понедельник, 21 июня 2021

Завершились поиски двух мужчин, которые пропали в Симферополе в середине июня.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым.

76-летний Николай Мишин, который в среду, 16 июня, ушел из дома в неизвестном направлении, найден живым.

Также закончились поиски 30-летнего Кирилла Жученко. Мужчину искали с 11 июня, когда он уехал на автомобиле «Митсубиси Лансер» и пропал. «Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении отряда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Потоки воды смыли построенные на русле реки самострои в ялтинском Кореизе. Сильные потоки воды смысли самострои украинских времен, построенные прямо на русле реки в Кореизе, входящем в Ялтинский городской округ.

Стало известно сколько автомобилей утонули в Крыму. Более 70 затопленных легковых автомобилей эвакуировали спасатели и коммунальщики с улиц и из русел рек в Керчи, Ялте и других населенных пунктах Крыма.

В Ялте выросло количество пропавших без вести. Число пропавших без вести после ливней в Ялте возросло до двух.

Керчанку госпитализировали из-за удара током. 33-лентяя жительница Керчи получила удар электрическим током и оказалась в больнице.

Коронавирус в Крыму
Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор

Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор

Руководство детского центра «Артек» в Крыму сообщает, что из-за выявленного коронавируса у 12 детей в лагере, в обсерватор изолировали еще 60 школьников и 12 вожатых.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Потоп в Крыму
Шойгу перебрасывает в Крым военные группировки

Шойгу перебрасывает в Крым военные группировки

Минобороны России по поручению президента Владимира Путина увеличит число военных, которых дополнительно направят в Крым для помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Потоп в Крыму
Роспотребнадзор закрыл пляжи в подтопленных районах Крыма

Роспотребнадзор закрыл пляжи в подтопленных районах Крыма

В Роспотребнадзоре приняли решение закрыть крымские пляжи в районах, пострадавших от наводнений.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации