Происшествия
Пропавшего 30-летнего симферопольца нашли погибшим
Завершились поиски двух мужчин, которые пропали в Симферополе в середине июня.
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым.
76-летний Николай Мишин, который в среду, 16 июня, ушел из дома в неизвестном направлении, найден живым.
Также закончились поиски 30-летнего Кирилла Жученко. Мужчину искали с 11 июня, когда он уехал на автомобиле «Митсубиси Лансер» и пропал. «Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении отряда.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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