Прогноз погоды в Крыму на понедельник 21 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 21 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью около 17 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью около 19 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью около 21 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 85 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 15 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 98 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер северный 4 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 21, в Николаевке - 19, в Севастополе - 18, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 19, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 18, в Сочи - 20, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 июня.