Потоки воды смыли построенные на русле реки самострои в ялтинском Кореизе

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Сильные потоки воды смысли самострои украинских времен, построенные прямо на русле реки в Кореизе, входящем в Ялтинский городской округ.

Об этом сообщил депутат Ялтинского городского совета, директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства – Гаспра» Павел Кандул, который курирует работы по ликвидации последствий подтопления в поселке.

«Источник в горах, который пересох 25 лет назад, забил ключом из-под земли после таких обильных осадков. Сегодня задача – направить это все в старое русло, где раньше была река, – цитирует Кандула «Интерфакс-Юг».

По словам депутата, часть жителей пришлось эвакуировать и расселить в местах временного размещения. Стихией повредило минимум три дома, несколько машин, часть дорог и подпорные стенки. «Это были самострои, там люди жили с украинских времен. Они построили дома прямо на русле, их и посмывало. Сейчас уже угрозы жизни жителей нет», – отметил он.

Специалисты работают уже двое суток, продолжая трудиться и ночью. С помощью спецтехники они вручную углубляют русло, расчищают забившиеся водоотводы и формируют барьеры с двух сторон из щебня и мешков с песком.

Кореиз расположен в 10 километрах западнее Ялты, в нем проживает около 5,6 тысяч человек. Ведутся работы по уборке поселка от мусора, к расчистке пляжей еще не приступали. Руководство городского округа характеризует обстановку в поселке как напряженную.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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