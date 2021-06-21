Потоп в Крыму
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Потоки воды смыли построенные на русле реки самострои в ялтинском Кореизе
фото © vk.com/aksenovrk
Сильные потоки воды смысли самострои украинских времен, построенные прямо на русле реки в Кореизе, входящем в Ялтинский городской округ.
Об этом сообщил депутат Ялтинского городского совета, директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства – Гаспра» Павел Кандул, который курирует работы по ликвидации последствий подтопления в поселке.
«Источник в горах, который пересох 25 лет назад, забил ключом из-под земли после таких обильных осадков. Сегодня задача – направить это все в старое русло, где раньше была река, – цитирует Кандула «Интерфакс-Юг».
По словам депутата, часть жителей пришлось эвакуировать и расселить в местах временного размещения. Стихией повредило минимум три дома, несколько машин, часть дорог и подпорные стенки. «Это были самострои, там люди жили с украинских времен. Они построили дома прямо на русле, их и посмывало. Сейчас уже угрозы жизни жителей нет», – отметил он.
Специалисты работают уже двое суток, продолжая трудиться и ночью. С помощью спецтехники они вручную углубляют русло, расчищают забившиеся водоотводы и формируют барьеры с двух сторон из щебня и мешков с песком.
Кореиз расположен в 10 километрах западнее Ялты, в нем проживает около 5,6 тысяч человек. Ведутся работы по уборке поселка от мусора, к расчистке пляжей еще не приступали. Руководство городского округа характеризует обстановку в поселке как напряженную.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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