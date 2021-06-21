Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое ● СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами ● В Артеке прокомментировали ситуацию с шестью заболевшими COVID детьми ● В «Артеке» массовое заражение коронавирусом у детей ● Введут ли в Крыму обязательную вакцинацию для работников сферы услуг
Почти две сотни: коронавирус в Крыму - данные за сутки
фото © pixabay.com
За сутки на территории республики еще 193 человек заразились новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил глава региона сергей Аксенов. Накануне было зарегистрировано 178 случаев заболевания COVID-19.
«Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал Аксенов в соцсети, уточнив, что за сутки обследованы 3089 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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