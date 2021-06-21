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Коронавирус в Крыму

Почти две сотни: коронавирус в Крыму - данные за сутки

10:16 понедельник, 21 июня 2021
Почти две сотни: коронавирус в Крыму - данные за сутки

фото © pixabay.com

За сутки на территории республики еще 193 человек заразились новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава региона сергей Аксенов. Накануне было зарегистрировано 178 случаев заболевания COVID-19.

«Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал Аксенов в соцсети, уточнив, что за сутки обследованы 3089 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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