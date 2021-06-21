Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение ● Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода ● Непогода погубила в Севастополе около 40 деревьев ● В Симферополе решили строить новую систему ливневок ● В Керчи установят башни освещения, чтобы «избежать фактов мародерства»
Отдыхающих не отпугивает угроза заразиться холерой в ялтинском море
фото © Новости Крыма
Отдыхающие игнорируют действующий на территории Ялты запрет купаться в море.
Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным агентства, некоторые пляжи в Ялте уже заполнились туристами, несмотря на то, что продолжается их расчистка после подтопления и ведутся исследования на безопасность. Тем не менее, отдыхающих меньше, чем обычно, и некоторые все же не рискуют заходить в воду.
Море у берегов Ялты приобрело бурый оттенок после подтопления из-за мусора и грязи, которые смыли потоки воды.
Накануне в местном отделе Роспотребнадзора заявили, что проверяют морскую воду на наличие холеры и другие инфекционные заболевания. Запрет на купание в море действует с 19 июня и продлится минимум до 23 июня.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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