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Потоп в Крыму

Отдыхающих не отпугивает угроза заразиться холерой в ялтинском море

13:52 понедельник, 21 июня 2021
Ялта
Отдыхающих не отпугивает угроза заразиться холерой в ялтинском море

фото © Новости Крыма

Отдыхающие игнорируют действующий на территории Ялты запрет купаться в море.

Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным агентства, некоторые пляжи в Ялте уже заполнились туристами, несмотря на то, что продолжается их расчистка после подтопления и ведутся исследования на безопасность. Тем не менее, отдыхающих меньше, чем обычно, и некоторые все же не рискуют заходить в воду.

Море у берегов Ялты приобрело бурый оттенок после подтопления из-за мусора и грязи, которые смыли потоки воды.

Накануне в местном отделе Роспотребнадзора заявили, что проверяют морскую воду на наличие холеры и другие инфекционные заболевания. Запрет на купание в море действует с 19 июня и продлится минимум до 23 июня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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