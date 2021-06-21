Непогода погубила в Севастополе около 40 деревьев

фото © пресс-служба правительства Севастополя

Четыре десятка деревьев не пережили бушевавшую в Севастополе непогоду.

Об этом сообщил замгубернатора Николай Жигулин на оперативном совещании, которое состоялось вчера вечером.

«Порядка 40 деревьев по городу мы убрали. Какие-то с корнем упали, какие-то частично. Практически все деревья не являлись аварийными, просто из-за большой ветровой нагрузки корневая система не выдержала», - сказал он.

В целом, подчеркнул Жигулин, все службы сработали организованно, поэтому городское хозяйство пережило испытание без тяжелых последствий.

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