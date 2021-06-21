Налоговая освободила экс-главу «ЕдРо» в Севастополе от взносов до 3000 года

Похоже, в службе очень уважают Бориса Колесникова и верят в его долголетие.

Бывшего руководителя севастопольского отделения партии «Единая Россия» Бориса Колесникова влюбила в себя федеральная налоговая служба, освободив его от уплаты страховых взносов до 3000 года. Об этом Колесников написал на своей странице в Facebook.

«Пришлось через половину города топать на почту за их письмом - признанием. Ничего, мне по душе крайности во всех их проявлениях. Поход стоил того. Открыв конверт, я понял, что в этой службе работают люди, которые пишут жизнь щедрыми мазками, широкой кистью», - написал экс-глава «ЕдРо» в Севастополе.

«А говорят, что ничто не вечно под луной», - с иронией добавил Борис Колесников.

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