На Ялту снова идут большие дожди

Ялта снова готовится к ливням, которые обещают начаться с сегодняшнего вечера.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко, ссылаясь на данные гидрометцентра.

«Вызывает тревогу та сводка, которую мы только что получили от гидрометцентра: сегодня с вечера после 20 часов и весь день завтра предполагаются ливни и грозы, мы ожидаем еще 12 мм осадков», - предупредила она.

В данный момент в городе продолжаются аварийно-спасательные и восстановительные работы после ливней, прошедших в конце прошлой недели.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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