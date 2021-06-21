Потоп в Крыму
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На Ялту снова идут большие дожди
Ялта снова готовится к ливням, которые обещают начаться с сегодняшнего вечера.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко, ссылаясь на данные гидрометцентра.
«Вызывает тревогу та сводка, которую мы только что получили от гидрометцентра: сегодня с вечера после 20 часов и весь день завтра предполагаются ливни и грозы, мы ожидаем еще 12 мм осадков», - предупредила она.
В данный момент в городе продолжаются аварийно-спасательные и восстановительные работы после ливней, прошедших в конце прошлой недели.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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