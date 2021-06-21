Власть
На развязке возле аэропорта Симферополь изменилась схема движения транспорта
Изменяется схема движения транспорта на развязке возле аэропорта Симферополь.
Частично открываются съезды на трассу «Таврида» с Евпаторийского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе главной воздушной гавани Крыма.
По данным Службы автодорог Республики Крым, с 19 июня открыты съезды с Евпаторийского шоссе на трассу «Таврида» в районе пгт. Комсомольское. У водителей появилась возможность выезжать на трассу «Таврида» для движения в направлении от аэропорта в сторону Керчи и Севастополя. Также изменилась схема движения в направлении Симферополя.
Съезды с трассы «Таврида» на Евпаторийское шоссе пока остаются закрытыми.
Открытие этих съездов планируется в ближайшее время.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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