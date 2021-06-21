Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +22
море +19

Потоп в Крыму

Морское дно в Ялте повторно обследуют после наводнения

21:13 понедельник, 21 июня 2021
Ялта
Морское дно в Ялте повторно обследуют после наводнения

фото © Новости Крыма

Специалисты проведут обследование морского дна на пляжах Большой Ялты после наводнения, охватившего город в последние дни.

Об этом журналистам сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Для того, чтобы открыть пляжи, нам необходимо снова обследовать дно пляжей. Потому что сумасшедшие потоки воды, которые шли, смывая все на своем пути, мы не знаем сегодня, что на морском дне», – пояснила Павленко.

Дно пляжей будет обследовано в ближайшие дни, уточнила глава администрации. Она напомнила, что еще одной причиной, по которой в Ялте сейчас запрещено купание в море, является угроза распространения инфекций. «В море сегодня купаться запрещено, потому что мы ждем результатов бактериологических исследований воды, которые будут завтра к вечеру», – добавила Павленко.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о высоком риске распространения инфекций, в том числе кишечных, в Большой Ялте. При этом такая угроза не отпугивает отдыхающих в Ялте от купания в море.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Смольный» передумал тонуть у берегов Крыма. Керченские СМИ сообщили о том, что судно «Смольный» якобы терпит бедствие у берегов Крыма. Но в Росморречфлоте опровергли эту информацию.

Чем опасно купание в Черном и Азовском морях. Низкая температура воды у побережья Крыма может стать причиной несчастных случаев с купальщиками.

Водолазы начали обследование акватории Крыма к курортному сезону. Спасатели-водолазы приступили к ежегодному обследованию акватории полуострова перед началом курортного сезона.

Ушел под воду: в Севастополе полицейский и прохожие спасли тонущего мужчину. В Севастополе произошло ЧП в районе Артбухты.

Потоп в Крыму
Более 20 тысяч отдыхающих попали в зону подтопления в Ялте

Более 20 тысяч отдыхающих попали в зону подтопления в Ялте

Более 170 средств размещения, в которых остановились более 20 тыс отдыхающих, попали в зону подтопления в Ялте.

Потоп в Крыму
Морское дно в Ялте повторно обследуют после наводнения

Морское дно в Ялте повторно обследуют после наводнения

Специалисты проведут обследование морского дна на пляжах Большой Ялты после наводнения, охватившего город в последние дни.

Потоп в Крыму
В Ялте не могут восстановить водоснабжение

В Ялте не могут восстановить водоснабжение

Обвалы и засоры, вызванные дождями и паводками в районе тоннеля, ведущего в Ялту воду из Счастливенского и Загорского водохранилищ, не дают городским службам восстановить централизованное водоснабжение в городе.

Главное за сегодня

Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое

Медики выявили заражение COVID-19 у 12 детей, находившихся в международном детском центре «Артек», сообщил директор «Артека» Константин Федоренко в эфире телеканала «Россия-24».

14 часов назад

Потоп в Крыму
Как не допустить вспышки инфекций в «утонувших» Ялте и Керчи

Как не допустить вспышки инфекций в «утонувших» Ялте и Керчи

Восстановлению эпидемиологической безопасности в пострадавших от наводнения и схода селевых потоков районах Крыма будет способствовать усиленная дезобработка, повышенная внимание медиков к здоровью людей и раздача профилактических препаратов населению.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации