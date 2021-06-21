Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте не могут восстановить водоснабжение ● Как не допустить вспышки инфекций в «утонувших» Ялте и Керчи ● На Ялту снова идут большие дожди ● Специалисты исследуют почву в Ялте на содержание вредных веществ ● В Севастополе потоп заблокировал дорогу к детскому лагерю «Горный»
Морское дно в Ялте повторно обследуют после наводнения
фото © Новости Крыма
Специалисты проведут обследование морского дна на пляжах Большой Ялты после наводнения, охватившего город в последние дни.
Об этом журналистам сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Для того, чтобы открыть пляжи, нам необходимо снова обследовать дно пляжей. Потому что сумасшедшие потоки воды, которые шли, смывая все на своем пути, мы не знаем сегодня, что на морском дне», – пояснила Павленко.
Дно пляжей будет обследовано в ближайшие дни, уточнила глава администрации. Она напомнила, что еще одной причиной, по которой в Ялте сейчас запрещено купание в море, является угроза распространения инфекций. «В море сегодня купаться запрещено, потому что мы ждем результатов бактериологических исследований воды, которые будут завтра к вечеру», – добавила Павленко.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о высоком риске распространения инфекций, в том числе кишечных, в Большой Ялте. При этом такая угроза не отпугивает отдыхающих в Ялте от купания в море.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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