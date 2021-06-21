Морское дно в Ялте повторно обследуют после наводнения

фото © Новости Крыма

Специалисты проведут обследование морского дна на пляжах Большой Ялты после наводнения, охватившего город в последние дни.

Об этом журналистам сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Для того, чтобы открыть пляжи, нам необходимо снова обследовать дно пляжей. Потому что сумасшедшие потоки воды, которые шли, смывая все на своем пути, мы не знаем сегодня, что на морском дне», – пояснила Павленко.

Дно пляжей будет обследовано в ближайшие дни, уточнила глава администрации. Она напомнила, что еще одной причиной, по которой в Ялте сейчас запрещено купание в море, является угроза распространения инфекций. «В море сегодня купаться запрещено, потому что мы ждем результатов бактериологических исследований воды, которые будут завтра к вечеру», – добавила Павленко.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о высоком риске распространения инфекций, в том числе кишечных, в Большой Ялте. При этом такая угроза не отпугивает отдыхающих в Ялте от купания в море.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Смольный» передумал тонуть у берегов Крыма. Керченские СМИ сообщили о том, что судно «Смольный» якобы терпит бедствие у берегов Крыма. Но в Росморречфлоте опровергли эту информацию.

Чем опасно купание в Черном и Азовском морях. Низкая температура воды у побережья Крыма может стать причиной несчастных случаев с купальщиками.

Водолазы начали обследование акватории Крыма к курортному сезону. Спасатели-водолазы приступили к ежегодному обследованию акватории полуострова перед началом курортного сезона.

Ушел под воду: в Севастополе полицейский и прохожие спасли тонущего мужчину. В Севастополе произошло ЧП в районе Артбухты.