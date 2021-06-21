Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода

фото © пресс-служба администрации Ялты

В районе Васильевки в Ялте продолжает прибывать вода, некоторые дома полностью ушли под воду, еще ряд могут также оказаться в зоне затопления.

Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко в своих соцсетях.

По ее словам, проблемной точкой стала улица Джафера Сейдамета.

«Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы», - пояснила обстановку мэр в своем Facebook.

В данный момент в район выехали около 40 военнослужащих, с их помощью сотрудники МЧС попытаются расширить русло, чтобы отвести воду от домов.

«С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать, как в целом обстоит ситуация с водными потоками. Медлить нельзя, поскольку есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми. Делаем все возможное!», - заверила Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе решили строить новую систему ливневок. Власти Симферополя планируют отремонтировать систему ливневой канализации и построить новые сети, чтобы не допустить подтоплений в городе в случае аномальных дождей.

Упорядочить хаос: что власти Симферополя сделают с прокатом самокатов. В Симферополе хотят упорядочить работу проката электросамокатов, при этом идеи запретить этот вид транспорта – нет.

В Керчи установят башни освещения, чтобы «избежать фактов мародерства». В Керчи восстанавливают энергоснабжение после подтопления, четыре башни освещения будут установлены на улицах Жени Дудник и Комарова, чтобы «избежать фактов мародерства», заявил глава администрации города Сергей Бороздин.

«История крымских потопов»: когда и где в Крыму были большие наводнения. Для Крымского полуострова такие «тропические» ливни вовсе не в диковинку. Например, в центральной части Крыма, в Белогорском районе в 2006 году было наводнение, которое обернулось трагедией.