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Потоп в Крыму

Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода

13:33 понедельник, 21 июня 2021
Ялта
Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода

фото © пресс-служба администрации Ялты

В районе Васильевки в Ялте продолжает прибывать вода, некоторые дома полностью ушли под воду, еще ряд могут также оказаться в зоне затопления.

Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко в своих соцсетях.

По ее словам, проблемной точкой стала улица Джафера Сейдамета.

«Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы», - пояснила обстановку мэр в своем Facebook.

В данный момент в район выехали около 40 военнослужащих, с их помощью сотрудники МЧС попытаются расширить русло, чтобы отвести воду от домов.

«С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать, как в целом обстоит ситуация с водными потоками. Медлить нельзя, поскольку есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми. Делаем все возможное!», - заверила Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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