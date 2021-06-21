Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Непогода погубила в Севастополе около 40 деревьев ● В Симферополе решили строить новую систему ливневок ● В Керчи установят башни освещения, чтобы «избежать фактов мародерства» ● «История крымских потопов»: когда и где в Крыму были большие наводнения ● Пропавший после наводнения в Ялте мужчина найден живым
Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода
фото © пресс-служба администрации Ялты
В районе Васильевки в Ялте продолжает прибывать вода, некоторые дома полностью ушли под воду, еще ряд могут также оказаться в зоне затопления.
Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко в своих соцсетях.
По ее словам, проблемной точкой стала улица Джафера Сейдамета.
«Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы», - пояснила обстановку мэр в своем Facebook.
В данный момент в район выехали около 40 военнослужащих, с их помощью сотрудники МЧС попытаются расширить русло, чтобы отвести воду от домов.
«С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать, как в целом обстоит ситуация с водными потоками. Медлить нельзя, поскольку есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми. Делаем все возможное!», - заверила Павленко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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