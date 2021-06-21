Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор

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Руководство детского центра «Артек» в Крыму сообщает, что из-за выявленного коронавируса у 12 детей в лагере, в обсерватор изолировали еще 60 школьников и 12 вожатых.

«У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей – это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей - те, у кого подтвержден ковид. Сейчас изолированных контактных вожатых - 16 человек», – рассказал агентству ТАСС директор детского центра Константин Федоренко.

По его информации, все заразившиеся дети – школьники из Москвы и Московской области. Возраст детей, оказавшихся в больнице и обсерваторе – от девяти до 15 лет.

Он утверждает, что дети с коронавирусом переносят болезнь «практически бессимптомно». Всего в «Артеке» сейчас находятся 2 535 детей.

20 июня в пресс-службе «Артека» подтвердили «единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией», однако точного количества заболевших не называли. Позже руководство лагеря сообщило о 12 подтвержденных случаях COVID-19.

В Крыму продолжается рост количества заболеваний коронавирусом. За минувшие сутки, по данным властей Крыма, выявлено 193 случая COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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