Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти две сотни: коронавирус в Крыму - данные за сутки ● Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое ● СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами ● В Артеке прокомментировали ситуацию с шестью заболевшими COVID детьми ● В «Артеке» массовое заражение коронавирусом у детей
Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор
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Руководство детского центра «Артек» в Крыму сообщает, что из-за выявленного коронавируса у 12 детей в лагере, в обсерватор изолировали еще 60 школьников и 12 вожатых.
«У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей – это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей - те, у кого подтвержден ковид. Сейчас изолированных контактных вожатых - 16 человек», – рассказал агентству ТАСС директор детского центра Константин Федоренко.
По его информации, все заразившиеся дети – школьники из Москвы и Московской области. Возраст детей, оказавшихся в больнице и обсерваторе – от девяти до 15 лет.
Он утверждает, что дети с коронавирусом переносят болезнь «практически бессимптомно». Всего в «Артеке» сейчас находятся 2 535 детей.
20 июня в пресс-службе «Артека» подтвердили «единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией», однако точного количества заболевших не называли. Позже руководство лагеря сообщило о 12 подтвержденных случаях COVID-19.
В Крыму продолжается рост количества заболеваний коронавирусом. За минувшие сутки, по данным властей Крыма, выявлено 193 случая COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое. Медики выявили заражение COVID-19 у 12 детей, находившихся в международном детском центре «Артек», сообщил директор «Артека» Константин Федоренко в эфире телеканала «Россия-24».
СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами. Российские врачи систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает «Новая газета».
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В «Артеке» массовое заражение коронавирусом у детей. В Международном детском центре «Артек» коронавирус выявлен у находящихся на отдыхе детей.
Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор
Руководство детского центра «Артек» в Крыму сообщает, что из-за выявленного коронавируса у 12 детей в лагере, в обсерватор изолировали еще 60 школьников и 12 вожатых.
Коронавирус в Крыму
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