Потоп в Крыму
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Когда в Крыму начнут выплачивать компенсации ущерба от ЧС
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С 22 июня в Республике Крым начнут выплату компенсаций ущерба жителям, пострадавшим от стихии на прошлой неделе.
Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
Первыми начнут получать компенсации жители Керчи, поскольку в городе ситуация уже более-менее стабилизировалась, вода отошла, и есть возможность приступить к подсчету компенсаций.
«С завтрашнего дня выплаты начнутся. Помимо выплат, которые уже были озвучены, также будем рассматривать каждый отдельный случай и проводить оценку нанесенного ущерба для понимания дополнительных объемов компенсации», - пояснил Аксенов в своем Facebook.
При этом ситуацию в Ялте на текущий момент глава республики оценил как тяжелую.
«На ряде улиц продолжает идти вода, однако на Парковом спуске в пгт Кореиз и на улице Кривошты ситуация приходит в относительную норму, в скором времени будем приступать к уборке завалов. В Ялте на месте координирует работу заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Начиная с 23 июня в город направляются сотрудники министерства строительства и архитектуры Республики Крым <…> для определения приоритетности восстановления объектов инфраструктуры», - сообщил Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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