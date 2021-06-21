Когда в Крыму начнут выплачивать компенсации ущерба от ЧС

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С 22 июня в Республике Крым начнут выплату компенсаций ущерба жителям, пострадавшим от стихии на прошлой неделе.

Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

Первыми начнут получать компенсации жители Керчи, поскольку в городе ситуация уже более-менее стабилизировалась, вода отошла, и есть возможность приступить к подсчету компенсаций.

«С завтрашнего дня выплаты начнутся. Помимо выплат, которые уже были озвучены, также будем рассматривать каждый отдельный случай и проводить оценку нанесенного ущерба для понимания дополнительных объемов компенсации», - пояснил Аксенов в своем Facebook.

При этом ситуацию в Ялте на текущий момент глава республики оценил как тяжелую.

«На ряде улиц продолжает идти вода, однако на Парковом спуске в пгт Кореиз и на улице Кривошты ситуация приходит в относительную норму, в скором времени будем приступать к уборке завалов. В Ялте на месте координирует работу заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Начиная с 23 июня в город направляются сотрудники министерства строительства и архитектуры Республики Крым <…> для определения приоритетности восстановления объектов инфраструктуры», - сообщил Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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