Общество
Какой сегодня праздник 21 июня
фото © pixabay.com
Сегодня, 21 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Святого Духа
Фото logosinfo.org
В следующий за Троицей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа. Этот праздник был установлен Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.
Святой Дух — Третье Лицо (Ипостась) Святой Троицы, истинный Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну.
Как и всем Лицам Святой Троицы, Святому Духу воздается единое и нераздельное поклонение, то есть поклоняясь Святому Духу, христиане поклоняются вместе с Ним Отцу и Сыну, постоянно имея в виду Их общее Божество, единую Божественную сущность.
Духов день (начало русальей недели)
Духов день — праздник Вил и Марены, Влаги Земной, начинался с чествования предков, которых приглашали погостить в дом, разбрасывая по углам дома свежие березовые ветки.
Это также был день памяти и общения с водными, луговыми и лесными навьями — русальими духами своего рода. Согласно преданиям, русалками и русалами становились те, кто умер преждевременно, не став взрослым, или ушел из жизни добровольно.
Женщины проводили тайные обряды, оставляя хозяйство на мужчин иногда на всю неделю. А имеющие детей оставляли для русальих деток в поле или на ветвях у источников старую одежку своих детей, рушники, полотна. Надо было задобрить русальих духов, чтобы не приставали к детям и другим родичам, чтобы способствовали плодородию полей, лугов и лесов, напоили их соками Земли.
Ысыах - Якутский Новый год
Ысыах - якутский праздник лета. Представляет собой весенне-летний праздник в честь Бога Айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких.
Также сегодня, 21 июня, отмечают такие праздники:
- Международный день серфинга
- Международный день мотоциклиста (Ride to Work Day)
- Лита - день летнего солнцестояния
- День селфи (Selfie Day)
- Международный день йоги (International Yoga Day)
- День кинологических подразделений МВД РФ (День кинолога)
- День памяти святого великомученика Феодора Стратилата
- Всемирный день гидрографии (World Hydrography Day)
- Федор Колодезник
- День «Возьми собаку на работу» (Take Your Dog To Work Day)
- Международный день цветка
- День солнечных зайчиков
- Всемирный день рукопожатий (World Handshake Day)
- Международный день футболки (International T-shirt Day)
- Всемирный день жирафов (World Giraffe Day)
Сегодня именины празднуют: Феофан, Павел, Константин, Федор, Мелания, Василий, Феодосий, Зосима, Никандр, Маркиан, Ефрем, Иона, Афра, Навкратий.
Что происходило 21 июня в прошлые годы
1582 - Акэти Мицухидэ предательски напал на своего сюзерена Ода Нобунага. Силы были неравными, и Нобунага, чтобы не попасть в плен, совершил сэппуку.
1633 - Галилео Галилей заключен во дворце инквизиции.
1788 - Нью-Хэмпшир ратифицировал Конституцию и стал девятым штатом США.
1887 - золотой юбилей королевы Виктории.
1893 - первое колесо обозрения («Чертово колесо») появилось на выставке в Чикаго.
1909 - на Русско-Балтийском заводе собран первый русский серийный автомобиль«Руссо-Балт».
1925 - в Москве появились первые такси16 автомобилей марки «Рено».
1940 - Вторая мировая война: Пальмирский расстрелво время акции против польских высших социальных классов, нацисты, близ Варшавы, расстреляли за 2 дня более 360 человек.
1941 - Вторая мировая война: германские войска получили условный сигнал начать 22 июня боевые действия против СССР по плану «Барбаросса».
1948 - в ФРГ введена новая валютанемецкая марка.
1948 - на Манчестерской малой экспериментальной машине («Baby»), первом компьютере с фон-неймановской архитектурой памяти, впервые запущена компьютерная программа.
1970 - лидер английской рок-группы «The Who» Пит Таунсенд задержан в аэропорту Мемфиса полицией и агентами ФБР по подозрению в терроризме. Комментируя успех рок-оперы «Томми», Пит употребил английское сленговое выражение «сбросить бомбу», означающее «добиться успеха». Служба безопасности услышала только слово «бомба» и арестовала музыканта.
1975 - на экраны Соединенных Штатов вышел фильм Стивена Спилберга «Челюсти».
1978 - премьера в Лондоне мюзикла «Эвита», написанного Эндрю Лллойд Уэббером и Тимом Райсом.
1988 - на экраны выходит фильм «Кто подставил кролика Роджера».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 июня. Какие праздники будут завтра?
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