Как не допустить вспышки инфекций в «утонувших» Ялте и Керчи

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Восстановлению эпидемиологической безопасности в пострадавших от наводнения и схода селевых потоков районах Крыма будет способствовать усиленная дезобработка, повышенная внимание медиков к здоровью людей и раздача профилактических препаратов населению.

Об этом рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он выразил сочувствие крымчанам и гостям полуострова, а также отметил, что природа «подставила подножку курортному сезону в регионе». По мнению Онищенко, наиболее остро сейчас стоит вопрос максимально быстрой и эффективной санитарной очистки улиц, дворов, пляжей и домов от твердых и жидких коммунальных отходов. Еще одна не менее важная тема – обеспечение населения качественной питьевой водой.

«В таких случаях рекомендовано увеличивать объемы обеззараживающих веществ, применяемых при подготовке водопроводной воды», - сказал Онищенко. Кроме того, крайне важно проводить разъяснительную работу с населением: сообщить, что воду перед употреблением следует кипятить, а все помещения, в которые попали паводковые воды, нужно обработать дезсредствами, которые разработаны по специальной рецептуре, добавил он. Поскольку сейчас у населения нет возможности приобрести их самостоятельно, лучше организовать их централизованную расфасовку и бесплатную раздачу.

Не меньшее внимание эксперт порекомендовал уделить состоянию здоровью населения, так как попавшие в воду бактерии могут спровоцировать вспышки различных ротавирусных и кишечных заболеваний, дизентерии.

«Чтобы лучше контролировать ситуацию, можно организовать группы подворового обхода граждан медицинскими сотрудниками и студентами профильных вузов. Они будут выявлять случаи повышения температуры, изменение стула и так далее. Такая практика позволяет сократить время выявления заболевших и их более оперативное лечение», - поясняет бывший главный санитарный врач России. Кроме того, такие группы могут раздавать профилактические препараты и бактериофаги населению.

Также Онищенко заявил, что существует вероятность развития и более опасных заболеваний – таких как гепатит А. Защититься от него можно при помощи вакцинации. Более других в прививке нуждаются лица, которые принимают непосредственное участие в разборе завалов и уборки территорий, пострадавших от наводнения, подчеркнул он.

Помимо перечисленного выше, эксперт предостерег гостей полуострова от отдыха в частном секторе.

«Однако, это не касается крупных курортных комплексов, санаториев и домов отдыха, которые обеспечены необходимым оборудованием и располагают достаточными ресурсами, чтобы обеспечить безопасность постояльцев», - подытожил Онищенко.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что в Большой Ялте начала работу межведомственная комиссия, которая оценивает объем работ по восстановлению и готовности пляжей к приему отдыхающих. По его словам, в этом сезоне в городском округе подготовлено к работе 86 пляжей. На данный момент 18 пляжных территорий еще находятся в ремонте и уборке, все остальные приведены в нормативное состояние.

Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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