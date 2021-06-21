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Известный актер отправился в Крым с новой молодой женой
фото © Виктория Ворожбит |Instagram
Российский актер и продюсер Сергей Жигунов вместе со своей супругой, журналисткой Викторией Ворожбит отправились в Крым.
Об этом журналистка сообщила в своем Instagram.
На Ай-Петри Ворожбит отпраздновала здесь свой день рождения.
«Мой день прошел над облаками, на которые мы смотрели с вершины Ай-Петри в компании добрых друзей, которые прилетели с нами», — написала журналистка.
Комментаторы отметили, что супруги светятся от счастья и поездка им идет на пользу. Отметим, что у звездной четы в открытом доступе не так уж и много совместных фотографий, однако Крым — видимо исключение.
В тексте использованы материалы: Форпост
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