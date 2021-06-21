«История крымских потопов»: когда и где в Крыму были большие наводнения

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Для Крымского полуострова такие «тропические» ливни вовсе не в диковинку. Например, в центральной части Крыма, в Белогорском районе в 2006 году было наводнение, которое обернулось трагедией.

Вот что об этом тогда писали газеты:

«В Белогорском районе Крыма из-за сильнейшего грозового ливня, начавшегося около 4.00 мск, пострадали жители семи сел - Богатого, Малиновки, Северного, Пролома, Павловки, Васильевки, Сенного. К 6.00 было подтоплено 528 домов, еще шесть было полностью разрушено потоком воды».

Все происходило в ночь с 1 на 2 июля 2006 года. Вечером начался сильный дождь. По данным синоптиков, за сутки в районе выпала трехмесячная норма осадков (!). Дамба не выдержала натиска воды и была просто снесена потоком. Затопило семь деревень. Двое человек погибли. Их унес поток воды. Тела нашли только на следующий день, когда уровень воды стал ниже.

Надолго вода не задержалась и ушла к вечеру по склону вниз. Через неделю все вернулось на свои места. С одной лишь оговоркой: людям предстояло ремонтировать свои дома. От стихии в районе пострадали более 500 домовладений. Детей отправили в лагеря, а взрослые стали собирать справки и подсчитывать ущерб.

А 100 лет назад…

Все было так же. Летние ливни в июне 1912 года разрушили планы отдыхающих в «городе счастья» - Ялте. Грязные потоки с гор затопили большинство улиц. Река Учан-Су вышла из своих берегов и направилась на улицу Гоголевской. Были разрушены дома, погиб один приказчик гастрономического магазина, который в этот момент находился в подвальном помещении. Пострадали фруктовые плантации и огороды.

«Ливень все еще продолжается. Встревоженное население в страхе ждет, какие еще беды принесет разыгравшаяся стихия», - сообщала в те дни газета «Русское слово» от 27 (14) июня 1912 года.

В мае 1910 года на Феодосию обрушился ливень, который затопил город, повредил виноградники. В горах было размыто татарское кладбище. В соседнем районе, возле Старого Крыма, град уничтожил плантацию табака.

В 1911 году циклон пришел в приморский город Судак, тогда речка Суук-Су вышла из берегов и просто смыла деревню, которая сейчас называется Морское. Погибли взрослые и дети, разрушены дома.

И Севастополь тоже под дождем

В июне 1968 года на Севастополь обрушились дожди, как и в июне 2021 года. Проблемным для города-героя остался участок дороги возле автовокзала.

- Помню потоп в Севастополе в 2018 году. Мне тогда нужно было уехать на Корабельную сторону, остаться дома не могла, поэтому пришлось отправиться в ливень. Главное, что могу сказать, на этом участке нельзя было останавливаться, иначе дальше бы не уехала, - поделилась с «Комсомолкой» жительница Севастополя Ирина Воробьева.

Горный поток смыл грузовик с детьми

В Крыму опасным стихийным бедствием считается сель - это надвигающийся с гор поток воды с глиной и камнями. Он безжалостен и может разрушить абсолютно все на своем пути. В 1911 году такое ЧС произошло возле Междуречья (Судакский район). То время оказалось для жителей села особо страшным - погибло шесть детей. Похожее происшествие было в 1948 году возле реки Ускут, пострадали сельскохозяйственные угодья.

А вот еще одна шокирующая история, случившаяся 9 июля 1967 года. Возле села Веселого грузовик вез детей на пляж. Ехал он по пересохшему руслу, другой дороги в селе просто не было.

У побережья начинал капать мелкий дождь, надвигавшийся с гор. В какой-то момент с возвышенностей обрушился селевой поток, он вошел в пересохшее русло и… догнал автобус, несколько раз перевернул его и протащил на полтора километра к морю.

Очевидцы пытались спасти людей. Николай Мелехов, Виктор Борисов, Надежда Борисова и Александр Плетнев получили медали за спасение утопающих. Анатолий Смолянинов был награжден посмертно. Сейчас на месте трагедии, в четырех километрах от села Веселого, на холме стоит памятник. На нем есть надпись: «В память погибших при стихийном бедствии 9 июля 1967 г.». В списке 20 фамилий, 15 из них - детские.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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