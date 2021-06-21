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Санкции

ЕС на год продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

17:06 понедельник, 21 июня 2021

Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕС.

Санкции за «аннексию Крыма и Севастополя» продлены до 23 июня 2022 года. Они предполагают ограничения экономических отношений с полуостровом.

«Действующие ограничительные меры направлены на импорт в ЕС товаров из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе. Экспорт определенных товаров и технологий крымскими компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подлежит ограничениям ЕС», - говорится в документе.

Продление санкций прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. 

«Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по Конституции является частью Российской Федерации. Знают, что решение было принято на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может. Знают, но все равно ищут любимые грабли», – написала дипломат.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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