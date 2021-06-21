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Коронавирус в Крыму

Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое

07:11 понедельник, 21 июня 2021
Ялта
Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое

фото © meduza.io

Медики выявили заражение COVID-19 у 12 детей, находившихся в международном детском центре «Артек», сообщил директор «Артека» Константин Федоренко в эфире телеканала «Россия-24».

Новая коронавирусная инфекция выявлена еще у шестерых детей из «Артека», общие количество заболевших – 12 человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

«На сегодняшний день выявлено 12 детей по признакам инфекционным, мы их перевели в медицинские учреждения министерства здравоохранения Республики Крым. Там было подтверждено, что у детей COVID-19», – сказал Федоренко.

Как сообщает пресс-служба «Артека», родители детей проинформированы, дети находятся на связи с родными.

На смене в «Артеке» сейчас находится около 2,5 тысячи детей

Ранее сообщалось, что новая коронавирусная инфекция выявлена у шестерых артековцев, которые помещены в инфекционную больницу на лечение. Контактировавших с ними поместили в обсерватор. Сейчас в «Артеке» была проведена дезинфекция, лагерь продолжит работу.

Коронавирус в Крыму подтвержден у 45 972 человек. Выздоровевших за весь период 42 262 человека, скончались 1 446 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым, Крыминформ

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Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое

Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое

Медики выявили заражение COVID-19 у 12 детей, находившихся в международном детском центре «Артек», сообщил директор «Артека» Константин Федоренко в эфире телеканала «Россия-24».

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