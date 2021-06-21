Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами ● В Артеке прокомментировали ситуацию с шестью заболевшими COVID детьми ● В «Артеке» массовое заражение коронавирусом у детей ● Введут ли в Крыму обязательную вакцинацию для работников сферы услуг ● В Крыму снова растет число новых заражений
Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое
фото © meduza.io
Медики выявили заражение COVID-19 у 12 детей, находившихся в международном детском центре «Артек», сообщил директор «Артека» Константин Федоренко в эфире телеканала «Россия-24».
Новая коронавирусная инфекция выявлена еще у шестерых детей из «Артека», общие количество заболевших – 12 человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.
«На сегодняшний день выявлено 12 детей по признакам инфекционным, мы их перевели в медицинские учреждения министерства здравоохранения Республики Крым. Там было подтверждено, что у детей COVID-19», – сказал Федоренко.
Как сообщает пресс-служба «Артека», родители детей проинформированы, дети находятся на связи с родными.
На смене в «Артеке» сейчас находится около 2,5 тысячи детей
Ранее сообщалось, что новая коронавирусная инфекция выявлена у шестерых артековцев, которые помещены в инфекционную больницу на лечение. Контактировавших с ними поместили в обсерватор. Сейчас в «Артеке» была проведена дезинфекция, лагерь продолжит работу.
Коронавирус в Крыму подтвержден у 45 972 человек. Выздоровевших за весь период 42 262 человека, скончались 1 446 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым, Крыминформ
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