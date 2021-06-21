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Водный кризис

Чернореченское водохранилище наполнилось почти на 60 процентов

15:00 понедельник, 21 июня 2021
Севастополь
Чернореченское водохранилище наполнилось почти на 60 процентов

фото © Новости Крыма

Чернореченское водохранилище – основной источник воды для Севастополя – наполнилось почти на 60%: сейчас объем воды в нем достиг 37 млн кубометров.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на вице-губернатора Севастополя Николая Жигулина.

«Мы фиксируем прибавление в нашем основном питьевом источнике города на 8,5 млн кубов. Прогнозные данные нам говорят о том, что мы с легкостью проходим паводковый период 2021-2022 годов без каких-либо ограничений с учетом большого количества туристов в нашем городе», – цитирует издание Жигулина.

Он сообщил, что построенный военными водозабор на Бельбеке теперь всегда будет участвовать в водоснабжении региона для регулирования объемов воды в разных источниках. «Мы накопим водохранилище до отметок, которые будут безопасны для гидротехнического сооружения. И постараемся его постоянно держать на таком уровне, чтобы у нас постоянно был запас прочности», – отметил вице-губернатор.

Полный объем Чернореченского водохранилища составляет 65 млн кубометров.

Ранее губернатор Михаил Развожаев говорил, что водохранилище за короткий промежуток времени наполнилось на 2 млн кубометров.

Водозабор на реке Бельбек запустили в опытную эксплуатацию 1 марта. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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