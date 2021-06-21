Водный кризис
Развитие сюжета: Крым далек от преодоления водного кризиса ● В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале ● 17 июня часть Симферополя останется без воды ● Вододефицит отступает от Симферополя: водохранилища заполняются ● Построенный военными водовод в Крыму решили демонтировать
Чернореченское водохранилище наполнилось почти на 60 процентов
фото © Новости Крыма
Чернореченское водохранилище – основной источник воды для Севастополя – наполнилось почти на 60%: сейчас объем воды в нем достиг 37 млн кубометров.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на вице-губернатора Севастополя Николая Жигулина.
«Мы фиксируем прибавление в нашем основном питьевом источнике города на 8,5 млн кубов. Прогнозные данные нам говорят о том, что мы с легкостью проходим паводковый период 2021-2022 годов без каких-либо ограничений с учетом большого количества туристов в нашем городе», – цитирует издание Жигулина.
Он сообщил, что построенный военными водозабор на Бельбеке теперь всегда будет участвовать в водоснабжении региона для регулирования объемов воды в разных источниках. «Мы накопим водохранилище до отметок, которые будут безопасны для гидротехнического сооружения. И постараемся его постоянно держать на таком уровне, чтобы у нас постоянно был запас прочности», – отметил вице-губернатор.
Полный объем Чернореченского водохранилища составляет 65 млн кубометров.
Ранее губернатор Михаил Развожаев говорил, что водохранилище за короткий промежуток времени наполнилось на 2 млн кубометров.
Водозабор на реке Бельбек запустили в опытную эксплуатацию 1 марта.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Непогода погубила в Севастополе около 40 деревьев. Четыре десятка деревьев не пережили бушевавшую в Севастополе непогоду.
В Симферополе решили строить новую систему ливневок. Власти Симферополя планируют отремонтировать систему ливневой канализации и построить новые сети, чтобы не допустить подтоплений в городе в случае аномальных дождей.
Упорядочить хаос: что власти Симферополя сделают с прокатом самокатов. В Симферополе хотят упорядочить работу проката электросамокатов, при этом идеи запретить этот вид транспорта – нет.
В Керчи установят башни освещения, чтобы «избежать фактов мародерства». В Керчи восстанавливают энергоснабжение после подтопления, четыре башни освещения будут установлены на улицах Жени Дудник и Комарова, чтобы «избежать фактов мародерства», заявил глава администрации города Сергей Бороздин.
Потоки воды смыли построенные на русле реки самострои в ялтинском Кореизе
Сильные потоки воды смысли самострои украинских времен, построенные прямо на русле реки в Кореизе, входящем в Ялтинский городской округ.
Отдыхающих не отпугивает угроза заразиться холерой в ялтинском море
Отдыхающие игнорируют действующий на территории Ялты запрет купаться в море.
Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода
В районе Васильевки в Ялте продолжает прибывать вода, некоторые дома полностью ушли под воду, еще ряд могут также оказаться в зоне затопления.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
18 июня
Какой сегодня праздник 21 июня фото
Сегодня, 21 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.