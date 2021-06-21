Более 20 тысяч отдыхающих попали в зону подтопления в Ялте

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Более 170 средств размещения, в которых остановились более 20 тыс отдыхающих, попали в зону подтопления в Ялте.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«В зоне подтопления оказались 176 средств размещения, в которых на сегодняшний день находится около 20 тыс отдыхающих. Усилен контроль за их условиями проживания и питания», – сказала Пеньковская.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора и представители администрации муниципального образования приступили к проверке образовательных учреждений – детских садов и школ.

«Сегодня в субъекте выходной день. Чтобы принять решение, могут ли завтра дети пойти в детские сады, проводится эта работа. Мы должны понимать, что после того, как сойдет вода, территория учреждений должна быть подвергнута дезинфекции, устранены последствия стихийного бедствия и только после этого дети смогут начать посещать учреждения», – подчеркнула Пеньковская.

Ранее сообщалось, что в детские сады в Ялте временно закрыты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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