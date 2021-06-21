Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Морское дно в Ялте повторно обследуют после наводнения ● В Ялте не могут восстановить водоснабжение ● Как не допустить вспышки инфекций в «утонувших» Ялте и Керчи ● На Ялту снова идут большие дожди ● Специалисты исследуют почву в Ялте на содержание вредных веществ
Более 20 тысяч отдыхающих попали в зону подтопления в Ялте
фото © Новости Крыма
Более 170 средств размещения, в которых остановились более 20 тыс отдыхающих, попали в зону подтопления в Ялте.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
«В зоне подтопления оказались 176 средств размещения, в которых на сегодняшний день находится около 20 тыс отдыхающих. Усилен контроль за их условиями проживания и питания», – сказала Пеньковская.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора и представители администрации муниципального образования приступили к проверке образовательных учреждений – детских садов и школ.
«Сегодня в субъекте выходной день. Чтобы принять решение, могут ли завтра дети пойти в детские сады, проводится эта работа. Мы должны понимать, что после того, как сойдет вода, территория учреждений должна быть подвергнута дезинфекции, устранены последствия стихийного бедствия и только после этого дети смогут начать посещать учреждения», – подчеркнула Пеньковская.
Ранее сообщалось, что в детские сады в Ялте временно закрыты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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