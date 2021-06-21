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Потоп в Крыму

Более 20 тысяч отдыхающих попали в зону подтопления в Ялте

21:17 понедельник, 21 июня 2021
Более 20 тысяч отдыхающих попали в зону подтопления в Ялте

фото © Новости Крыма

Более 170 средств размещения, в которых остановились более 20 тыс отдыхающих, попали в зону подтопления в Ялте.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«В зоне подтопления оказались 176 средств размещения, в которых на сегодняшний день находится около 20 тыс отдыхающих. Усилен контроль за их условиями проживания и питания», – сказала Пеньковская.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора и представители администрации муниципального образования приступили к проверке образовательных учреждений – детских садов и школ.

«Сегодня в субъекте выходной день. Чтобы принять решение, могут ли завтра дети пойти в детские сады, проводится эта работа. Мы должны понимать, что после того, как сойдет вода, территория учреждений должна быть подвергнута дезинфекции, устранены последствия стихийного бедствия и только после этого дети смогут начать посещать учреждения», – подчеркнула Пеньковская.

Ранее сообщалось, что в детские сады в Ялте временно закрыты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым. Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.

Евпаторийские пляжи переполнены на фоне подтопления Ялты. Евпаторийские пляжи переполнены на фоне подтопления юга и востока Крыма.

В Севастополе не будут принимать туристов, которые не переболели коронавирусом. Губернатор Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развожаев предложил принимать в гостиницы города только гостей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной коронавирусной инфекций, а все остальное размещение в гостиницах ограничить.

Потоп: туристы начали массово отказываться от поездок в Крым. Некоторые туроператороы, занимающиеся организацией отдыха в Крыму, фиксируют отмену бронирований на полуострове из-за наводнений в городах региона.

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