Ближайшие два дня в Ялте объявлены нерабочими

Два дня 22-23 июня в Ялте объявлены нерабочими.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Принято решение объявить 22 и 23 июня нерабочими днями в Ялтинском регионе», – написал Аксенов.

На территории городского округа продолжается борьба с последствиями потопа, обрушившегося 18 июня.

В Крым направлены специалисты Роспотребнадзора из Москвы для контроля над эпидситуацией.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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