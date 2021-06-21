Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Отдыхающих не отпугивает угроза заразиться холерой в ялтинском море ● Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение ● Медлить нельзя: в одном из районов Ялты снова прибывает вода ● Непогода погубила в Севастополе около 40 деревьев ● В Симферополе решили строить новую систему ливневок
Ближайшие два дня в Ялте объявлены нерабочими
Два дня 22-23 июня в Ялте объявлены нерабочими.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Принято решение объявить 22 и 23 июня нерабочими днями в Ялтинском регионе», – написал Аксенов.
На территории городского округа продолжается борьба с последствиями потопа, обрушившегося 18 июня.
В Крым направлены специалисты Роспотребнадзора из Москвы для контроля над эпидситуацией.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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