Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму снова растет число новых заражений ● В Симферополе увеличили количество «антикоронавирусных» патрулей ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Крымские медики заметили настораживающую тенденцию среди пациентов с COVID-19 ● Крым вернулся к показателям февраля по COVID-19
Введут ли в Крыму обязательную вакцинацию для работников сферы услуг
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Окончательное решение по введению обязательной вакцинации для работников определенных сфер деятельности зависит от главы РК Сергей Аксенова.
Об этом в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Он напомнил, что в ходе заседания совета Общественной палаты РК, которое состоялось в среду 16 июня, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская обратилась к властям региона с просьбой ввести обязательную вакцинацию сотрудников предприятий и организаций курортно-туристической сферы, общепита и транспорта.
«Минздрав поддержал инициативу Роспотребнадзора, но окончательное решение – за главой республики Сергеем Аксеновым», - сказал Лясковский.
Он добавил, что в ведомстве также уверены: единственный способ избежать резкого роста числа заболевших коронавирусом – это введении дополнительных ограничительных мер.
«Считаю, что период увещевания прошел, обстоятельства могут сложиться таким образом, что будет лавинообразный поток поступающих пациентов, и тогда медицинской службе будет очень сложно с ним справиться», - выразил обеспокоенность чиновник.
Он подчеркнул, что никто не хочет возвращения ситуации, которая была осенью и в первые месяцы зимы прошлого года, поэтому крайне важно сейчас нарастить темпы вакцинации населения и работников предприятий, которые работают с большим числом людей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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