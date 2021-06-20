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Коронавирус в Крыму

Введут ли в Крыму обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

11:01 воскресенье, 20 июня 2021
Введут ли в Крыму обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

фото © RT

Окончательное решение по введению обязательной вакцинации для работников определенных сфер деятельности зависит от главы РК Сергей Аксенова.

Об этом в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Он напомнил, что в ходе заседания совета Общественной палаты РК, которое состоялось в среду 16 июня, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская обратилась к властям региона с просьбой ввести обязательную вакцинацию сотрудников предприятий и организаций курортно-туристической сферы, общепита и транспорта.

«Минздрав поддержал инициативу Роспотребнадзора, но окончательное решение – за главой республики Сергеем Аксеновым», - сказал Лясковский.

Он добавил, что в ведомстве также уверены: единственный способ избежать резкого роста числа заболевших коронавирусом – это введении дополнительных ограничительных мер.

«Считаю, что период увещевания прошел, обстоятельства могут сложиться таким образом, что будет лавинообразный поток поступающих пациентов, и тогда медицинской службе будет очень сложно с ним справиться», - выразил обеспокоенность чиновник.

Он подчеркнул, что никто не хочет возвращения ситуации, которая была осенью и в первые месяцы зимы прошлого года, поэтому крайне важно сейчас нарастить темпы вакцинации населения и работников предприятий, которые работают с большим числом людей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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