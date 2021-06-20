Водопровод в Ялте практически полностью забит песком

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На территории муниципального образования Ялта продолжаются аварийно-спасательные работы на улицах Кривошты и Вергасова, а также в поселке Кореиз, где огромный поток воды сходит с гор.

Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.

«По городу ведутся аварийно-восстановительные работы: чистится центр, улочки нашего города. В настоящий момент мы ожидаем приезда комиссии, которая сделает заключение по поводу аварийного состояния наших мостов, которые расположены на территории города», — сообщила она.

Среди первоочередных задач — решение проблемы с водоснабжением региона.«Вчера был дан пуск воды по всей территории Большой Ялты, централизованное водоснабжение, но оказалось, что трубы забиты на 90% и воды, катастрофически не хватает. Сегодня было принято решение на оперативном штабе переходить на альтернативные дополнительные источники. Сегодня с двух часов дня восстановлено централизованное водоснабжение по всей территории большой Ялты», — рассказала Янина Павленко.

Глава администрации Ялты также призвала жителей и гостей следовать рекомендациям Роспотребнадзора — кипятить воду перед употреблением в пищу и не купаться в акватории Черного моря в течении трех дней.

— Сейчас самое главное набраться терпения и оперативно, качественно восстановить город к нормальной работе. Напомню ялтинцам и гостям: к огромному сожалению, сегодня, завтра и послезавтра купаться в акватории Черного Моря в районе большой Ялты запрещено. Очень надеюсь на понимание. Делаем все возможное, чтобы нормализовать ситуацию в городе — задействованы все силы не только Ялты, но и республики, — заявила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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