Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым

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Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

«Ситуация во всех средства размещения на контроле. Зафиксированы подтопления некоторых средств размещения, были случаи отключения электроэнергии, которые не привели к каким-либо серьезным последствиям. Есть случаи отключения воды, но все средства размещения обязаны иметь запасы вводы, резервуары на 2-3-дневный срок.

Поэтому острых ситуаций у нас сейчас нет. Была необходимость отселения гостей в одном отеле в Ялте - все было сделано быстро в штатном режиме при поддержке сотрудников минкурортов Крыма», - подчеркнул глава ведомства Вадим Волченко.

В центре города проводятся мероприятия по уборке. Поэтому администрация Ялты просит ограничить перемещения в центральной и исторической части города. Погодные условия не повлияли на работу авиатранспорта и поездов, - напомнили в министерстве.

Туристов, оказавшихся в сложной ситуации, просят обращаться на горячую линию Минкурортов Крыма 8 (800) 511-80-18 , а также в интернет-представительства ведомства в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе не будут принимать туристов, которые не переболели коронавирусом. Губернатор Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развожаев предложил принимать в гостиницы города только гостей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной коронавирусной инфекций, а все остальное размещение в гостиницах ограничить.

Потоп: туристы начали массово отказываться от поездок в Крым. Некоторые туроператороы, занимающиеся организацией отдыха в Крыму, фиксируют отмену бронирований на полуострове из-за наводнений в городах региона.

В Крыму из-за непогоды снижают цены на жилье для туристов. В Крыму из-за погодных условий владельцы отелей и гостиниц за последнюю неделю снизили цены на посуточную аренду.

В Крым хотят пускать туристов только после полной вакцинации против ковида. Крыму необходимо увеличить темпы вакцинации против коронавируса минимум в 2 раза.