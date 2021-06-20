Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Евпаторийские пляжи переполнены на фоне подтопления Ялты ● В Ялте начали прием заявок об утрате имущества во время наводнения ● Керчанку госпитализировали из-за удара током ● Власти заявили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено ● Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи
Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым
фото © Новости Крыма
Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.
«Ситуация во всех средства размещения на контроле. Зафиксированы подтопления некоторых средств размещения, были случаи отключения электроэнергии, которые не привели к каким-либо серьезным последствиям. Есть случаи отключения воды, но все средства размещения обязаны иметь запасы вводы, резервуары на 2-3-дневный срок.
Поэтому острых ситуаций у нас сейчас нет. Была необходимость отселения гостей в одном отеле в Ялте - все было сделано быстро в штатном режиме при поддержке сотрудников минкурортов Крыма», - подчеркнул глава ведомства Вадим Волченко.
В центре города проводятся мероприятия по уборке. Поэтому администрация Ялты просит ограничить перемещения в центральной и исторической части города. Погодные условия не повлияли на работу авиатранспорта и поездов, - напомнили в министерстве.
Туристов, оказавшихся в сложной ситуации, просят обращаться на горячую линию Минкурортов Крыма 8 (800) 511-80-18 , а также в интернет-представительства ведомства в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе не будут принимать туристов, которые не переболели коронавирусом. Губернатор Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развожаев предложил принимать в гостиницы города только гостей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной коронавирусной инфекций, а все остальное размещение в гостиницах ограничить.
Потоп: туристы начали массово отказываться от поездок в Крым. Некоторые туроператороы, занимающиеся организацией отдыха в Крыму, фиксируют отмену бронирований на полуострове из-за наводнений в городах региона.
В Крыму из-за непогоды снижают цены на жилье для туристов. В Крыму из-за погодных условий владельцы отелей и гостиниц за последнюю неделю снизили цены на посуточную аренду.
В Крым хотят пускать туристов только после полной вакцинации против ковида. Крыму необходимо увеличить темпы вакцинации против коронавируса минимум в 2 раза.
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Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым
Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.
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