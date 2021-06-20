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Потоп в Крыму

В Ялте закрывают на ремонт фильтровальную станцию

14:21 воскресенье, 20 июня 2021
Ялта

Сегодня в Ялте закрывают на ремонт после потопа фильтровальную станцию.

Об этом сообщили в штабе по ЧС.

На данный момент вода из-за сошедшей сели сейчас поступает в малом количестве, засорен водозабор. Поэтому качественную воду будут получать из альтернативных источников.

«У Роспотребнадзора нет претензий к воде, она питьевая, но подлежит кипячению», — уточнили в штабе.

Сообщается, что через три часа воду дадут всей Ялте.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте начали прием заявок об утрате имущества во время наводнения. Администрация Ялты начала принимать заявки об утрате имущества от местных жителей.

Власти заявили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено. Подача электроэнергии жителям Крыма после наводнения восстановлена в полном объеме.

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