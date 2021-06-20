В Ялте закрывают на ремонт фильтровальную станцию

Сегодня в Ялте закрывают на ремонт после потопа фильтровальную станцию.

Об этом сообщили в штабе по ЧС.

На данный момент вода из-за сошедшей сели сейчас поступает в малом количестве, засорен водозабор. Поэтому качественную воду будут получать из альтернативных источников.

«У Роспотребнадзора нет претензий к воде, она питьевая, но подлежит кипячению», — уточнили в штабе.

Сообщается, что через три часа воду дадут всей Ялте.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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