Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Крым рискует остаться без урожая из-за аномальных дождей ● В Ялте выросло количество пропавших без вести ● Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым ● Евпаторийские пляжи переполнены на фоне подтопления Ялты ● В Ялте начали прием заявок об утрате имущества во время наводнения
В Ялте закрывают на ремонт фильтровальную станцию
Сегодня в Ялте закрывают на ремонт после потопа фильтровальную станцию.
Об этом сообщили в штабе по ЧС.
На данный момент вода из-за сошедшей сели сейчас поступает в малом количестве, засорен водозабор. Поэтому качественную воду будут получать из альтернативных источников.
«У Роспотребнадзора нет претензий к воде, она питьевая, но подлежит кипячению», — уточнили в штабе.
Сообщается, что через три часа воду дадут всей Ялте.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте начали прием заявок об утрате имущества во время наводнения. Администрация Ялты начала принимать заявки об утрате имущества от местных жителей.
Власти заявили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено. Подача электроэнергии жителям Крыма после наводнения восстановлена в полном объеме.
В Ялте подтоплены десятки отелей. Более 10 отелей в Ялте оказались в зоне подтопления.
Завалы мусора начали убирать с пляжей Ялты. Завалы мусора после вчерашнего потопа начали разбирать на пляжах Ялты.
Водопровод в Ялте практически полностью забит песком
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